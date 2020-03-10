Гомельский облдрамтеатр приглашает на «Чаепитие в вишневом саду»

Источник материала: Газета Авангард





Гомельский областной драматический театр 24 марта в преддверии Международного дня театра проведет «Чаепитие в вишневом саду», сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь государственного учреждения Владимир Ступинский.

На втором этаже зрительской части театра соберутся журналисты и театралы. Здесь пройдет эскизный показ некоторых сцен премьерного «Вишневого сада» Антона Чехова. В неформальном общении примут участие режиссер-постановщик спектакля заслуженный артист России Зураб Нанобашвили, художник-постановщик Татьяна Стысина, заместитель директора театра Сергей Гульчин, пресс-секретарь Владимир Ступинский, художественный руководитель Сергей Лагутенко, артисты Анастасия Задорина, Юрий Мартинович, Виталия Тишкова. Все желающие смогут задать вопросы как о предстоящей премьере, так и о планах театра. Количество мест ограничено, добавил собеседник.

«Вишневый сад» впервые ставится на сцене Гомельского облдрамтеатра. Премьерные показы пройдут 11, 12 апреля.

Пьеса «Вишневый сад» актуальна во все времена для каждого думающего человека, отметил Владимир Ступинский. Вопросы, которые в ней звучат, были и остаются: почему так бездарно растрачивают свою жизнь люди? Почему так легкомысленно относятся к близким? Почему так безответственно тратят слова и жизненные силы, будто бы полагая, что будут жить вечно?

Жанр постановки в Гомельском облдрамтеатре обозначен как «история одной семьи в четырех картинах (с одним антрактом)». «Необыкновенные костюмы, красивые декорации, трогательная музыка — и всеми любимые герои оживают вновь. Спектакль в постановке Зураба Нанобашвили обещает новый, свежий, современный взгляд на классическую пьесу», — добавил пресс-секретарь.

В спектакле заняты Юрий Фейгин, Сергей Лагутенко, Юрий Мартинович, Анастасия Задорина, Светлана Ефимова, Андрей Шидловский, Сергей Артеменко, Михаил Гришечкин, Вера Грицкевич, Виталия Тишкова, Лилия Гостева, Дмитрий Байков, Павел Соловьев, Мария Ходякова, Гиорги Чантурия, Алексей Бычков, Павел Кордик.