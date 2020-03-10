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Команда «Молочных горок» победила на соревнованиях по волейболу
10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Состязания по волейболу среди женщин прошли в гимназии.
Участвовали команды отдела по образованию райисполкома, ПУ «Горкигаз», педагогического колледжа и ОАО «Молочные горки», рассказал директор Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы Сергей Клименков.
Первое место заняла команда «Молочных горок». «Серебро» у представительниц отдела по образованию, на третьем месте — сотрудницы «Горкигаза».
Призерам вручили грамоты, кубки и торты приготовила районная организация «Белорусского фонда мира».
Валерия Дроздовская
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Состязания по волейболу среди женщин прошли в гимназии. Участвовали команды отдела по образованию райисполкома, ПУ «Горкигаз», педагогического колледжа и...
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