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Команда «Молочных горок» победила на соревнованиях по волейболу

10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Состязания по волейболу среди женщин прошли в гимназии.

 

Команда «Молочных горок» победила на соревнованиях по волейболу
Соревнования по волейболу в преддверии 8 марта стали традиционными.

 

Участвовали команды отдела по образованию райисполкома, ПУ «Горкигаз», педагогического колледжа и ОАО «Молочные горки», рассказал директор Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы Сергей Клименков.

 

Команда «Молочных горок» победила на соревнованиях по волейболу

 

Первое место заняла команда «Молочных горок». «Серебро» у представительниц отдела по образованию, на третьем месте —  сотрудницы «Горкигаза».

Призерам вручили грамоты, кубки и торты приготовила районная организация «Белорусского фонда мира».

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  Состязания по волейболу среди женщин прошли в гимназии.     Участвовали команды отдела по образованию райисполкома, ПУ «Горкигаз», педагогического колледжа и...
 
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