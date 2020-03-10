ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Назад дороги нет. На колени никогда не стану»: отца троих детей могут депортировать в Туркменистан

10.03.2020 09:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Судьба семьи Рустама Бабакулыева – драматическая история конфронтации с государством в глухой белорусской провинции, где все привыкли молчать.

«Назад дороги нет. На колени никогда не стану»: отца троих детей могут депортировать в Туркменистан
Рустам Бабакулыев. Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

Судьба семьи Рустама Бабакулыева – драматическая история конфронтации с государством в глухой белорусской провинции, где все привыкли молчать. Рустам выбрал другой путь: стоять на своем любой ценой, пишет Белсат. В результате ему угрожают забрать детей, а самого депортировать из Беларуси.

Деревня Великая Слобода находится в 10 км от Карелич. Едем по разбитой грунтовой дороге, поворачиваем за бараки: то ли мехдвор, то ли мастерская. Нас ориентировали, что дальше начнутся коттеджи и мы должны ехать до последнего. Вместо коттеджей – двухэтажные домики из силикатного кирпича. Каждый, как оказалось, на четыре семьи. Последний – наш. Приехали.

«Не смотрите, что забор повален, – говорит Николай, знакомый Рустама из Карелич. – Это на первом этаже старушка живет. Ее забор. А чиновники приезжают и фотографируют, как будто это Рустам так хозяйство запустил…»


Поднимаемся на второй этаж. Там уже ждет Рустам Бабакулыев с женой и несколькими односельчанами. Пришли рассказать о своих бедах. Ждали, что приедет юрист. Объясняем, что мы журналисты. По стенам развешаны портреты детей. На столе, возле компьютера, кипа документов – переписка с чиновниками.

«Это хуже чем рабство!»

В далеком 2001-м Рустам Бабакулыев переехал в Беларусь из Туркмении. Неприятности начались через несколько лет: кому-то не понравился его туркменский паспорт, который не имеет срока действия. Пытались выслать: аннулировали регистрацию и в судебном порядке расторгли первый брак, от которого осталась дочь. Тогда около недели Рустам провел в ИВС, после чего его вывезли в Оршу. На руки дали справку и решение о депортации.

Рустам все же вернулся в Кореличи. Какое-то время нелегально работал у людей на подворьях. Но все же восстановил документы. В августе 2011-го устроился на животноводческую ферму. Получал сегодняшними деньгами около 500 рублей.

«Узнал, что на соседней ферме двое работают через день за те же деньги, – вспоминает Рустам. – Почему они по 8 часов, а я по 12 и без выходных? Начал жаловаться. Руководство говорило, что на той ферме молока больше коровы дают… А каким боком я к молоку? Я свою работу выполняю. Не пью. Прогулов нет. Отправили в отпуск. А потом – дополнительные условия показали, чтобы подписал. А там мне за те же деньги еще больше работы… Это хуже чем рабство! Не подписал. Меня уволили в начале 2018 года».


Большая семья Бабакулыевых. Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

«Детей одели по приказу, они пошли в школу»

Рустам начал жаловаться – ездил даже в Администрацию президента. Так началась нужда, так как заработка жены, которая работает дояркой, на всю семью не хватало. Другой работы нигде рядом нет. А в доме же, помимо взрослых, еще трое детей: две девочки и мальчик. Старшему сыну 15 лет. Дошло до того, что родители просто не пустили детей в школу, ссылаясь на то, что не в чем. Тогда ситуация и получила огласку.

«Приезжали чиновники, целая делегация, — продолжает Рустам Бабакулыев. — Из Администрации президента, из Минобразования и т.д. Местное руководство тоже. Я объяснил, что уволили незаконно. Есть ответ из Генпрокуратуры, что уволили с нарушениями. А детей одеть не во что. Спрашивают, мол, если одеть детей, пойдут в школу? Говорю, что да. Одели по приказу в тот же день, а дети на следующий пошли в школу».

Вместе с тем, самого Рустама на работе так никто и не восстановил. Его трудовая книжка до сих пор лежит у бывшего работодателя. Более того, семья попала в число социально-опасных (т.н. «СОП»). Сейчас дети ходят, а, точнее, ездят в школу в Турец: школа в Великой Слободе, равно как и клуб, и библиотека, закрыта. Но статуса пребывания семьи в социальной опасности так и не сняли, так как отец без работы.

«Убедиться, что вас никто не похищал…»»

По словам Рустама, в последнее время началось сильное давление – через детей. Мало того, что домой регулярно ходят проверки и милиция, теперь детям еще и угрожают. Мол, отца их скоро лишат родительских прав, если так и дальше пойдет, а сами дети пойдут в приют.

«В пятницу жена с детьми из-за этих угроз ездила в Администрацию президента, – рассказывает Рустам. – В тот же день снова проверка с милицией. Здесь что, проходной двор? В понедельник поехала с детьми в Минобразования. Так ко мне сюда милиция приходит: жену с детьми, мол, объявили в розыск! Поверили и ушли только тогда, когда я жене в Минск дозвонился и дал трубку. На следующий день ко мне приходят, чтобы я писал объяснения, чтобы их убрали с розыска. Так я же не подавал! Что мне писать?»


Далее та же история продолжилась, но с участием самой жены. По словам Марины Бабакулыевой, к ней в Кореличах подошли работники МВД, чтобы подписала объяснения насчет розыска. Но – не читая.

«Говорят, так как вы, Викторовна, в розыске с детьми, должны взять объяснения, – рассказывает растерянная женщина. – Говорю, что я не в розыске, в министерстве была. Муж был подтвердил. Нет, говорят, к нам пришла бумага, мы должны устроить проверку. Убедиться, что вас никто не похищал… Так и подписала две бумаги».

«Хотят депортировать, разрушить семью»

Последним гвоздем стала бумага, которая пришла самому Рустаму Бабакулыеву. По ее словам, нужно до 10 февраля появится в группу гражданства и миграции Кореличского РОВД с видом на жительство и справкой с места работы. Это удивительно, так как вид на жительство действует до 2023 года. По словам жены, ей говорили, что мужа может ожидать ускоренный процесс депортации…

«Хотят депортировать, разрушить семью, у нас же трое детей несовершеннолетних, – эмоционально объясняет Рустам. – Это месть. Чтобы не наказывать руководителя, который несправедливо меня уволил, наказывают меня. А ведь я гражданин другой страны и другой национальности. Здесь по справедливости не хотят. Я требую сделать по-человечески: сесть за стол и договориться – о заработке, о часах. Восстановить меня».


Разговор неожиданно прерывается настойчивыми звонками в дверь. На пороге несколько человек. Один из них медик, другой – председатель сельсовета. Повод для визита – проверка, в каком состоянии дети, которые только что вернулись из школы. У медика в сумке градусник – замерять температуру в доме. Начинается диалог на повышенных тонах между Рустамом и председателем:

— На каком основании постановка на учет по социально-опасного состояния?

— Дети в бедственном состоянии…

— А кто довел до бедственного состояния?

— Родители…

— А кто уволил отца многодетной семьи?!

— Это к нанимателю… Я здесь не для допросов!

— Покиньте помещение!

-…

«Давить через детей? Боже упаси!»

Спрашиваем у председателя сельсовета, Сергея Боричевского, с чем связана такое пристальное внимание к семье Бабакулевых.

«В сентябре 2019-а трое детей отсутствовало в школе. Родители говорят: есть нечего, одеть не во что. Поэтому семья и поставлена на учет как социально-опасная. Есть график посещений: педагоги еженедельно, я – раз в месяц. Мы не к родителям, а к детям ходим», – говорит председатель.

Спрашиваем о ситуации с трудоустройством Рустама, а также по поводу визитов чиновников. «Я полтора года работаю, – продолжает Боричевский. – В 2018-м да, были здесь из Администрации президента… Не помню фамилию. Пока ни грамма усилий для трудоустройства Рустам Базарович не приложил. Давить через детей? Боже упаси! Для них созданы все условия. Государство одело и обуло – все сделало. Остальное – к нанимателю. А насчет депортации я ничего не знаю, не в курсе».

«Только убегать из Беларуси»

Председатель уезжает, а Рустам Бабакулыев провожает нас до двора, где припаркован автомобиль. Видно, что мужчина потрясен очередным разговором с представителями власти. Прощаясь, говорит:

«Если будет еще давление… Только убегать из Беларуси. Справедливости нет и не будет. При чем тут дети? Давайте меня ломать, если так, а не через них. Не по-человечески. За 19 лет меня не сломали. Мучаете детей… Я один раз на земле живу, второго не будет. У меня один путь – справедливость. Назад дороги нет. На колени никогда не стану».

Возвращаясь, делаем круг по Великой Слободе. Двухэтажное здание клуба и школы – пустые, с разбитыми стеклами. Здание библиотеки заколочено, книги «раздали местным, чтобы печки топили», по словам сельчан, знакомых Рустама. Рядом с бывшей библиотекой – памятник партизанам и бюст болгарского коммуниста Димитрова. Последний покрашен, но с отбитым носом. В голове эхом звучат слова Рустама: «Только убегать из Беларуси».

АК/ИР, фото Василий Молчанов belsat.eu
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судьба семьи Рустама Бабакулыева – драматическая история конфронтации с государством в глухой белорусской провинции, где все привыкли молчать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на нефть восстанавливаются после рекордного обвала накануне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика