Финские рокеры Poets of the Fall возвращаются в Минск

Одни из флагманов финского рока, романтики Poets of the Fall выступят в столичном Prime Hall 4 декабря . Билеты уже в продаже.



Фото предоставлено организаторами

Poets of the Fall известны своей любовью к сочетанию противоположностей. Это проглядывается во всем: и в лирике, и в сценических образах, и в самих мелодиях. Финских музыкантов считают «своими» не только рокеры, но и любители поп-музыки. Да, музыкальной кросс-жанровостью сейчас никого не удивишь, но у Poets of the Fall подобные эксперименты получаются особенно умело. Секрет в том, что коллектив основали представители трех абсолютно разных музыкальных направлений: рок-вокалист Марко Сааресто, джазовый гитарист Олли Тукиайнен и индастриал-продюсер Маркус Каарлонен. Такое сочетание должно было привести к чему-то необычному.

Группа начала свою карьеру в 2003 году, когда ради шанса на успех фронтмен Марко продал все свое имущество и потратил вырученные деньги на запись дебютного альбома. Этот отчаянный шаг себя оправдал: первый сингл с альбома, песня Late Goodbye, попал в культовую компьютерную игру Max Payne 2, что сразу же привлекло внимание к музыкантам.

Сейчас за плечами Poets of the Fall — 17 лет успешной карьеры, более 500 концертов по всему миру и 8 студийных альбомов, два из которых получили платиновый статус. В Минск группа привезет последнюю из вышедших пластинок — Ultraviolet.

Помимо песен из нового альбома, музыканты обещают сыграть любимые композиции из предыдущих релизов, среди которых будут и главные хиты группы: Carnival of Rust и Sleep. Услышать Poets of the Fall вживую можно будет в конце года.

Когда: 4 декабря, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: 72 — 102 рубля Купить билет

