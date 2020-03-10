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В Сети рассекретили характеристики PlayStation 5
Источник материала: Tut.by
Издание BGR
Сразу отметим: эта информация еще не подтверждена самой Sony, так что доверять ей на все 100% пока не стоит — особенно в части цены. Ниже — предполагаемые характеристики приставки:
По словам самой Sony, PlayStation 5 поступит в продажу ближе к рождественскому сезону этого года. BGR пишет, что игровая консоль будет продаваться за 499 долларов. Впрочем, финальную цену приставки наверняка установят, в том числе исходя из стоимости главного конкурента — Xbox Series X.
Ниже — цена нынешних приставок Sony:
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По словам самой Sony, PlayStation 5 поступит в продажу ближе к рождественскому сезону этого года.
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