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В рамках акции МЧС «День безопасности. Внимание всем!» ушачские спасатели проводят мероприятия в местах с массовым пребыванием людей
10.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
На очередном мероприятии в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» была организована работа тематических интерактивных площадок. На одной из них, под названием «Знаки безопасности» ребята вспомнили, как выйти из здания или помещения, какие знаки помогут им спастись. Площадка «Правила поведения в толпе» напомнила, как вести себя, если паника охватила находящуюся рядом с вами толпу людей. На площадке «Номера вызова экстренных служб» дети в очередной раз вспомнили номера вызова экстренных служб. Вместе с тем, в рамках информационно-пропагандистской кампании «Проведи время с пользой!», детям было предложено пройти тестирование на знание правил безопасности.
Каждого участника акции спасатель ознакомил с функциональными возможностями мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом», ведь там можно найти ответ на любой вопрос, если случилась беда. Спасатели наградили всех активных участников интересными, полезными подарками, а самое главное, новыми знаниями.
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В рамках акции МЧС «День безопасности. Внимание всем!» ушачские спасатели проводят мероприятия в местах с массовым пребыванием людей
На очередном мероприятии в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» была организована работа тематических интерактивных площадок. На одной из них, под...
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