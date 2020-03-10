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Действительно безопасное утро

10.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В ГУО «ДЦРР г. Дзержинска» утро было действительно солнечным, ярким, а главное безопасным.

В рамках республиканского единого дня безопасности сегодня здесь выбирали самого сильного юного спасателя. Мальчишки и девчонки улыбались и смеялись! Спортландия со спасателями – всегда веселое и интересное мероприятие.

Воспитанники детского сада познакомились с героями мультфильма «Волшебная книга МЧС» и вместе с ними выучили правила безопасного поведения.

С помощью работников МЧС малыши вспоминали, в какие ситуации попадали Волк, Заяц, Птичка и Бобр и какие советы им давала «Волшебная книга».

Затем ребята продемонстрировали свою ловкость сноровку и умения, в которых конечно им не было равных. Конечно в завершении мероприятия победила «Дружба», ведь только дружелюбные ребята и сплочённый коллектив сможет справиться с любой задачей.

Все участники спортивного мероприятия получили от работников Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям яркие и красочные буклеты, раскраски, которые помогут вместе с родителями вспомнить изученное на мероприятии.






 
 
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В ГУО «ДЦРР г. Дзержинска» утро было действительно солнечным, ярким, а главное безопасным.
 
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