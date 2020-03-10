Житель Кобрина за неуплату таможенных платежей оштрафован на Br54 тыс.

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Кобрина признан виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.





Мужчина подыскивал людей, которые ехали в Польшу, чтобы они доставляли ему иностранные промышленные изделия через таможенную границу ЕАЭС под видом товаров для личного пользования. Он договаривался с "помощниками" по телефону либо интернету, чтобы те получили для него в магазинах города Бяла-Подляска бытовую технику.

Граждане, согласившиеся на сотрудничество, при провозе товаров в Беларусь через пункты таможенного оформления, указывали в декларациях ложные сведения. Они заявляли, что будут использовать товары для личных нужд. Установлено, что таким образом с 22 сентября 2016 года по 3 декабря 2017-го в бюджет были недоплачены таможенные платежи на сумму более Br71 тыс. Техника использовалась в предпринимательской деятельности.

Суд Московского района Бреста признал жителя Кобрина виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей. На основании ч.1 ст.231 УК ему назначен штраф в размере 2000 базовых величин (Br54 тыс.). Свою вину мужчина не признал и причиненный ущерб не возместил.

Апелляционная жалоба защитника обвиняемого оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции - без изменения. Приговор вступил в законную силу.