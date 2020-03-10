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Минфин отказался привязать зарплату чиновников к средней по Беларуси

10.03.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 1100 человек подписались под петицией, в которой требовали привязки зарплаты чиновников к средней по стране. Однако, Министерство финансов посчитало такую просьбу «нецелесообразной» и объяснило почему.

Минфин отказался привязать зарплату чиновников к средней по Беларуси
«Дифференциация заработной платы осуществляется в зависимости от сложности и напряженности труда, уровня квалификации работников. Для каждой должности определены конкретные условия оплаты труда», — написал свое мнение замминистра финансов Юрий Селиверстов.

«Действующая централизованная система оплаты труда государственных служащих выстроена по всем категориям работников и изменение размера заработной платы руководителей органов государственного управления (на уровне средней зарплаты по стране, области, району, избирательному округу) автоматически приведет к изменению ее размеров для всех работников государственных органов, что представляется нецелесообразным и не может быть поддержано», — уточнили в Минфине.

В петиции, размещенной на сайте «Удобный город», говорится, что «для социальной справедливости предлагаем приравнять зарплаты председателей райисполкомов к средней по району, председателей облисполкомов к средней по области, министров и президента к средней по стране, зарплату депутатов приравнять к средней по избирательному округу».

Также авторы петиции уверены, что такие меры «восстановят социальную справедливость», а также поможет чиновникам и законодателям «работать на благо народа». Кроме того, это поможет выровнять «реальные зарплаты к производительности труда, что благоприятно скажется на инфляции».
 
 
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Более 1100 человек подписались под петицией, в которой требовали привязки зарплаты чиновников к средней по стране. Однако, Министерство финансов посчитало такую...
 
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