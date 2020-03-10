|
Завод "Минск Кристалл"... "заминировали"
Источник материала: Партизан
Сегодня утром, 10 марта, на электронную почту ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» поступило сообщение об опасности.
На место происшествия выбыли сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы внутренних войск МВД, спасатели. Для обследования здания временно эвакуировались работники предприятия.
Подозрительных предметов не обнаружено. Устанавливается личность отправителя сообщения.
Следователями будет дана правовая оценка,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром, 10 марта, на электронную почту ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» поступило сообщение об опасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)