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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Кирьяк проведет прямую линию и прием граждан в Гродно

10.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Кирьяк проведет прямую линию и прием граждан в ГродноГродно " width="596" height="335">

16 марта 2020 года в Гродненском городском исполнительном комитете (каб. № 37) депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Гродненскому-Центральному округу № 51 Кирьяк Лилией Вацлавовной с 16.00 до 17.00 будет проводится «прямая линия» по телефону (0152) 72-05-01 и с 17.00 до 18.00 прием граждан, проживающих на территории данного округа.

Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам (0152) 72-04-71 и (0152) 72-06-78.

17 марта 2020 года с 12.00 до 13.00 в общественном объединении «Белая Русь» (г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) будет работать общественная приемная.

Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (0152) 62 20 41.

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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16 марта 2020 года в Гродненском городском исполнительном комитете (каб. № 37) депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по...
 
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