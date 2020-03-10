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«Работать в убыток никто не сможет». Что будет с ценами в магазинах из-за подорожавших доллара и евро

10.03.2020 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 9 марта, из-за обвала цен на нефть в Беларуси взлетели курсы доллара и евро. Во вторник доллар и евро подешевели до 2,3208 и 2,6355 рублей соответственно, однако по сравнению с прошлой неделей курсы все равно выросли довольно ощутимо. На это уже успели отреагировать магазины: как сообщают читатели, некоторые стали поднимать цены на технику и электронику. FINANCE.TUT.BY поговорил с продавцами и экспертами о том, что в ближайшее время будет происходить с ценами на импортные товары.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Интернет-магазин: «На следующие партии определенных импортных товаров цена может измениться»

О первых случаях роста цен читатели FINANCE.TUT.BY стали рассказывать уже вечером в пятницу, сразу после того как доллар подорожал на 11 копеек, а евро — на 16.

— В пятницу выбирал видеокарту новую для ПК, стоимость была 517,34 рубля. В магазине сказали, что только на понедельник будет. В понедельник цена — уже 542 рубля, во вторник — 565. Были открыты в закладках схожие модели: одна с 497 подорожала до 514 рублей, другая — с 512 до 538 рублей, — рассказал читатель Виктор.

Другие белорусы тоже заметили рост цен на некоторые товары, в основном в различных интернет-магазинах. Так, по словам читателя Дениса, в одном из них роутер, который на прошлой неделе стоил 150 рублей, теперь продается за 181,35.

В торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику, не исключают того, что в ближайшее время цены на импортные товары могут пойти вверх. Так, в интернет-магазине 21vek.by рассказали, что «если курс доллара задержится на текущем уровне или продолжит свой рост, на следующие партии определенных импортных товаров цена может измениться».

— Также довольно много неопределенности с закупочными ценами будущих партий товара из России, поскольку у многих российских поставщиков в понедельник был выходной, и пока у нас нет информации по новым условиям работы. А белорусский рубль по отношению к российскому даже укрепился, — комментируют в компании. — В свою очередь, цены на произведенные в России товары зависят в том числе от уровня локализации производства и доли импортных комплектующих в себестоимости, что несет в себе дополнительную неопределенность в ценообразовании по каждому отдельному бренду и категории. Мы полагаем, что в течение нескольких дней станет ясно, как поведет себя рынок в ближайшем будущем, и будет выработана стратегия реагирования.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Тем не менее, «резкого одномоментного роста цен» в 21vek.by не ожидают.

— И пока у нас достаточно товаров на складе, цены на которые не будут пересматриваться, — добавляют там. — Резкого изменения спроса на основные группы товаров пока не наблюдается. Возможно, это произойдет позже, пока у нас плановые показатели нагрузки по всем службам.

Магазин техники: «Подорожать могут даже те товары, которые уже лежат на складе»

Менеджер одного из крупных сетевых магазинов техники и электроники рассказала FINANCE.TUT.BY, что пока переоценка на товар очень маленькая — «либо что-то не меняется, либо чуть дорожает, но так происходит всегда». Например, в понедельник одна из моделей холодильника в магазине подорожала на 30 рублей, одна из моделей стиральных машин — на 31 рубль (при этом цены на две других модели стиралки не изменились), а кухонный комбайн подешевел на 2 рубля.

— Ажиотажа нет, все как в обычный будний день. Но волнение в народе чувствуется. Наш магазин находится в центре, где в принципе часто обсуждают валюту, сколько сдают для покупки и так далее, — объясняет сотрудница магазина.

Цены, по мнению девушки, в ближайшее время расти все-таки будут. Причем даже на те товары, которые уже лежат на складе.

— Часть товара берется для реализации без оплаты у поставщика. Например, товар стоит 100 долларов, и компания не рассчитывается за него с поставщиком до момента продажи. Соответственно, нам придется поднять цену, чтобы получить нужную сумму в валюте, — объясняет она. — Еще все зависит от конкретного поставщика. Например, Samsung поднял цены еще в самом начале роста доллара (имеется в виду февраль — Прим. ред.): на всю категорию крупной бытовой техники — на 150−200 рублей, на мелкую технику, пылесосы, микроволновые печи — на 30−50 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тем не менее, собеседница не исключает, что если курсы валют пойдут вниз, то товары могут подешеветь, потому что в высоких ценах не заинтересованы сами продавцы.

— Прошлый год в компании считают самым тяжелым по причине упавшей покупательской способности. Продажи и так просели процентов на 20, потому что люди стали беднее, а банки более строго относятся к просрочкам, — объясняет менеджер торговой сети.

Конфедерация предпринимательства: «Рост курсов отразится на себестоимости, оптовой цене и соответственно рознице»

Курсы валют отразятся не только на стоимости товаров в сетевых магазинах, но и у средних и мелких предпринимателей. Однако не стоит ожидать резкого роста цен.

— Подорожала стоимость конвертации валюты, белорусский рубль падает — все это отразится на себестоимости закупаемых товаров, на оптовых ценах и соответственно на розничных. Это объективный процесс, от этого никуда не денешься, — говорит Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». — Но предприниматели прекрасно понимают, что при повышении цен они начинают упираться в потолок покупательной способности населения. И это предпринимателей очень беспокоит.

Владимир Карягин отметил, что по последнему опросу, который проводился для определения индекса делового оптимизма (это показатель, рассчитываемый на базе опроса ИП, руководителей микро, малых, средних и крупных предприятий Беларуси о положении экономики и состоянии делового климата в стране, отражающий восприятие экономических процессов участниками бизнеса — Прим. авт.), на первом месте среди проблем предпринимателя, владельца бизнеса была низкая покупательная способность населения.

— Из-за повышения цен снизится потребительская активность, — продолжает председатель президиума. — Предприниматели в росте цен не заинтересованы. Но работать в убыток никто не сможет. Поэтому они будут расти. Резкого скачка мы не увидим. Они будут допродавать то, что есть и следить за рынком.

Эксперт: «За вчерашний день российские товары подешевели на 5%»

Однако не всем предпринимателям закупка товаров сейчас будет обходиться дороже. Те, кто сейчас будет менять белорусские рубли или доллары на российские, а на закупку поедет к соседям выиграет.

— С товарами из России все просто. Российский рубль вчера подешевел к белорусскому на 5%, а к доллару — на 10%. Понятно, что цены на товары в России за день никак не изменились.

Если какой-нибудь белорусский импортер изначально имея белорусские рубли конвертирует их в российские и купит товар там по сегодняшним ценам, то потратит он на это белорусских рублей на 5% меньше, отмечает эксперт. То есть за вчерашний день российские товары для него стали на 5% дешевле, — поясняет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — А если изначально у него были доллары, а покупать он будет за российские рубли, то тогда товар стал за день на 10% дешевле.

Компании, которые закупают товар в России подтверждают, что цены для них остались прежними. К примеру, фирма, которая поставляет в Беларусь косметику из Франции, Швейцарии и России говорит, что закупочные цены у них не изменились пока.

— Мы закупаем товар через Москву, рассчитываемся в российских рублях. Поэтому цены у нас прежние. По крайней мере сейчас, — отметили в фирме.

Если говорить про продукты, то по словам чиновников, скачка цен они пока тоже не заметили.

— На сегодня у нас нет ни одной жалобы от населения, что что-то хотели купить, а оно резко подорожало, — говорят в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома. — Импортные товары, которые мы закупаем за валюту, не социально значимые. То есть цены на них никак не регулируются. Они могут повышаться и снижаться не только из-за роста курсов валют.

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Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY поговорил с продавцами и экспертами о том, что в ближайшее время будет происходить с ценами на импортные товары.
 
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