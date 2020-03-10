Российский велогонщик заразился коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Гонщик российской команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус, сообщает Instagram клуба .



Фото: Gazprom-RusVelo

Это произошло спустя 11 дней с момента, как российская команда была заблокирована в отеле в Абу-Даби в связи с распространением вируса.

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени» — Страхов.

Напомним, ранее коронавирусом заразился еще один гонщик команды Игорь Боев.