«Белавиа» приостанавливает рейсы в Милан и обратно из-за вспышки коронавируса

Источник материала: Вороновская газета





С 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Милан-Минск. Это связано с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса .

Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Рим-Минск, такая информация размещена на официальном сайте авиакомпании.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.

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