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ФК «Витебск» встретится с болельщиками. На этот раз - в необычном месте
Источник материала: Tut.by
Футбольный клуб «Витебск» 13 марта в 18.00 проведет традиционную встречу с болельщиками. И если раньше обычно собирались во Дворце спорта, то в этот раз — в Музее истории Витебского народного художественного училища (улица Марка Шагала, 5а). Об этом
На встречу придут игроки и руководители ФК «Витебск». Им можно будет задать вопросы.
Болельщикам представят обновленный состав клуба и покажут форму, в которой «северяне» будут выступать в новом сезоне.
Обещают также розыгрыш абонементов на матчи, автограф- и фотосессии, викторину.
Вход свободный. Забронировать место заранее можно в
В этот же день, но только раньше — в 13.00, «Витебск» проведет товарищеский матч против «Смоленска».
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Болельщикам представят обновленный состав клуба и покажут форму, в которой «северяне» будут выступать в новом сезоне.
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