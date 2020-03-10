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ФК «Витебск» встретится с болельщиками. На этот раз - в необычном месте

10.03.2020 14:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Витебск» 13 марта в 18.00 проведет традиционную встречу с болельщиками. И если раньше обычно собирались во Дворце спорта, то в этот раз — в Музее истории Витебского народного художественного училища (улица Марка Шагала, 5а). Об этом сообщает сайт клуба.


Фото: fc.vitebsk.by

На встречу придут игроки и руководители ФК «Витебск». Им можно будет задать вопросы.

Болельщикам представят обновленный состав клуба и покажут форму, в которой «северяне» будут выступать в новом сезоне.

Обещают также розыгрыш абонементов на матчи, автограф- и фотосессии, викторину.

Вход свободный. Забронировать место заранее можно в группе клуба в соцсети.

В этот же день, но только раньше — в 13.00, «Витебск» проведет товарищеский матч против «Смоленска».

 
Теги: Витебск
 
 
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Болельщикам представят обновленный состав клуба и покажут форму, в которой «северяне» будут выступать в новом сезоне.
 
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