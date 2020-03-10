7 марта в субботу во дворах по улице 50 лет Октября найдены ключи.
Потеряшки, звоните по тел. 2-46-21 или приходите по адресу: ул. 50 лет Октября, 3, г. Буда-Кошелево
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Кто потерял ключи?
10.03.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
7 марта в субботу во дворах по улице 50 лет Октября найдены ключи.
Потеряшки, звоните по тел. 2-46-21 или приходите по адресу: ул. 50 лет Октября, 3, г. Буда-Кошелево
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7 марта в субботу во дворах по улице 50 лет Октября найдены ключи. Потеряшки, звоните по тел. 2-46-21 или приходите по адресу: ул. 50 лет Октября,...
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