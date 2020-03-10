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"ЛЯПИС 98" вновь покорил Солигорск. Яркий фоторепортаж. (+ВИДЕО) Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

4 марта, на сцене Дворца культуры г. Солигорска состоялся долгожданный для многих концерт певца, поэта и автора песен Сергея Михалка – основателя и лидера белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой», популярной в 1990-2000-х годах на территории всего постсоветского пространства.

Более 400 билетов были разобраны еще за неделю до концерта. Полный зал громкими аплодисментами встретил солиста группы «Ляпис-98» Сергея Михалка и с каждой исполненной песней овации только нарастали.













Музыкант выступил с хитами «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Яблони», «Воины света», «Евпатория» и другими в рамках своего нового проекта «Ляпис-98». Вокальные номера сопровождались интересным видеорядом и красочным световым шоу, а также спитчами солиста, известного своей ироничной-саркастической манерой общения и тонким юмором.













Несмотря на то, что некоторым хитам уже четверть века, своей популярности они не теряют и по сей день. На протяжении всего концерта зритель поддерживал музыкантов: без зажигательных танцев и слэма, и, конечно же, подпевок во всю мощь, не обходилась ни одна песня.













Солигорский зритель доволен, музыканты полны положительными эмоциями — и несмотря на то, что концерт длился два с половиной часа, музыканты «Ляпис 98» всё время оставались со своими слушателями на одной волне. Потрясающая энергетика, море юмора и позитива, особая харизма исполнителя не могли не тронуть зрителей.













Заразившись всеобщим драйвом, они активно поддерживали музыкантов аплодисментами, хором подпевали любимые песни, вставали со своих мест и охотно танцевали под известные хиты, создав подобие танцпола. От трехчасового концерта все остались в восторге.

Концерт прошел очень оживленно и весело. На выступлениях «Ляписов» всегда царит драйвовая атмосфера, а после них появляется много веры в себя и безбашенности. Зрители еще очень долго звали группу «на бис», и спустя пару минут все-таки вызвали их исполнить еще парочку любимых песен.



После всего группа закончила свое выступление и поблагодарила публику за встречу.



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