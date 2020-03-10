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Выдыхаем... Доллар и евро на торгах 10 марта подешевели, российский рубль подорожал

10.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Доллар и евро на торгах 10 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Выдыхаем... Доллар и евро на торгах 10 марта подешевели, российский рубль подорожал

Доллар подешевел на Br0,031 до Br2,3208 за $1 (на торгах 9 марта - Br2,3518 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0395 до Br2,6355 за 1 евро (9 марта - Br2,675 за 1 евро).

Выдыхаем... Доллар и евро на торгах 10 марта подешевели, российский рубль подорожал

Российский рубль подорожал на Br0,058 и стоит Br3,2208 за 100 российских рублей (9 марта - Br3,1628 за 100 российских рублей).

 
 
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  Доллар и евро на торгах 10 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА. ...
 
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