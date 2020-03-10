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Лукашенко сожалеет о выбранной профессии
Источник материала: Партизан
Лукашенко посоветовал школьникам не спешить с выбором профессии.
"Не спешите выбирать профессию. У вас еще есть время. А то будет как у меня. Поспешишь, а потом придется дополнительно учиться", - заявил Лукашенко на вручении паспортов "особо отличившимся" подросткам во Дворце независимости
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Лукашенко посоветовал школьникам не спешить с выбором профессии.
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