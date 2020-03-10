ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами

10.03.2020 15:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать дополнительную поддержку Анкаре из-за обострившейся ситуации с беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек Североатлантического Альянса выразил озабоченность в связи с событиями на турецко-греческой границе и сообщил, что НАТО уже оказывает помощь системами ПВО на границе с Сирией и военным присутствием в воздушном и морском пространствах региона.

Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами

Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами

Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами

Также президент Турции провел переговоры с главой Еврокомиссии, которая предложила обсудить новое соглашение по беженцам.

Напомним, ситуация на границе Европейского союза резко обострилась в начале месяца. Анкара перестала сдерживать потоки беженцев из Сирии. Сейчас тысячи переселенцев пытаются прорваться через пропускные пункты на территорию Греции.

Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами

Люди в материале: Реджеп Тайип Эрдоган

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать дополнительную поддержку Анкаре из-за обострившейся ситуации с беженцами, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша ввела бесплатный шенген для детей и молодежи до 25 лет. Не для всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика