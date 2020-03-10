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Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать дополнительную поддержку Анкаре из-за обострившейся ситуации с беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генсек Североатлантического Альянса выразил озабоченность в связи с событиями на турецко-греческой границе и сообщил, что НАТО уже оказывает помощь системами ПВО на границе с Сирией и военным присутствием в воздушном и морском пространствах региона.
Также президент Турции провел переговоры с главой Еврокомиссии, которая предложила обсудить новое соглашение по беженцам.
Напомним, ситуация на границе Европейского союза резко обострилась в начале месяца. Анкара перестала сдерживать потоки беженцев из Сирии. Сейчас тысячи переселенцев пытаются прорваться через пропускные пункты на территорию Греции.
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Новости Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать дополнительную поддержку Анкаре из-за обострившейся ситуации с беженцами, сообщили в...
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