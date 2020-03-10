Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать дополнительную поддержку Анкаре из-за обострившейся ситуации с беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек Североатлантического Альянса выразил озабоченность в связи с событиями на турецко-греческой границе и сообщил, что НАТО уже оказывает помощь системами ПВО на границе с Сирией и военным присутствием в воздушном и морском пространствах региона.













Также президент Турции провел переговоры с главой Еврокомиссии, которая предложила обсудить новое соглашение по беженцам.

Напомним, ситуация на границе Европейского союза резко обострилась в начале месяца. Анкара перестала сдерживать потоки беженцев из Сирии. Сейчас тысячи переселенцев пытаются прорваться через пропускные пункты на территорию Греции.



