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В Гродно около автовокзала открылись первая «Додо Пицца» и очередной Burger King

10.03.2020 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в новом торговом центре около автовокзала открылся первый в областном центре пиццерия сети «Додо Пицца» и третий в городе Burger King. Сам торговый центр еще не заработал на полную мощность. Здесь не будет единого торжественного открытия — магазины-арендаторы будут открываться один за одним в течение следующих нескольких месяцев.


Новый Burger King — третья точка сети в Гродно. Первая открылась в 2017 году на улице Советской, вторая — в гипермаркете «Корона» (тогда АЛМИ) на проспекте Космонавтов.

Только что открывшейся ресторан около автовокзала почти ничем не отличается от других заведений сети: разве что здесь нет детского уголка, зато есть достаточно большая зона посадки. Как и в других точках сети, имеются детские стульчики, а в торговом центре для маломобильных горожан предусмотрен лифт-подъемник, правда, он пока еще не заработал.

Меню в ресторане Burger King стандартизированное, есть бесплатный Wi-Fi.

На открытии ресторана около входа прохожим раздавали воздушные шарики. Первые посетители получили карты и сертификаты на бесплатный обед.

За несколько минут до открытия на улице перед входом в ресторан уже собралась небольшая очередь, особого ажиотажа не было.




Представители сети надеются, что ресторан будет пользоваться популярностью у гродненцев: рядом две большие остановки, новый жилой микрорайон и студенческие общежития.



«Додо Пицца» находится на одном этаже с Burger King. По сути два заведения занимают одно пространство, разделенное высокой стойкой. В Беларуси точки сети уже работают в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Жлобине.

Каких-то отличий от других ресторанов сети в гродненском нет. Дизайн пиццерии — простой и лаконичный, преобладают яркие цвета, в том числе и фирменный — ярко-оранжевый. А вот от других пиццерий Гродно отличия есть. Здесь, например, можно купить пиццу кусочками. И если сразу после выпекания кусок будет стоить два рубля, то уже через 30 минут цена опустится до 90 копеек.



 — Срок такого изделия на прилавке — 45 минут. И уже через полчаса кусочек пиццы можно получить с существенной скидкой, чем и пользуются наши покупатели, — рассказывают в пиццерии. Сколько минут назад была испечена пицца, можно узнать на специальном экране.

А еще посетители смогут через стекло наблюдать, как повара готовят пиццы. На стене висит объявление-разъяснение — пиццу в заведении готовят без перчаток.


Фото: TUT.BY

— Так безопасно, а перчатки — это иллюзия чистоты. Наши повара хотят готовить вкусно, а перчатки мешают. Стандарты сети таковы, что одно из самых частых движений у сотрудников — это мытье и дезинфекция рук, поэтому все безопасно, — рассказывают в заведении.


В ассортименте около 30 видов пицц стоимостью от 6,9 рубля, а также фирменные «Додстер» по 4,9 рубля и паста (7,9 рублей). Из напитков — молочные коктейли, кофе, чай и газировка.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Гродно в новом торговом центре около автовокзала открылся первый в областном центре пиццерия сети «Додо Пицца» и третий в городе Burger King.
 
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