Бегом по лесным дорогам и на сложном рельефе. В Гродно стартовала «Неделя ориентирования»

Источник материала: Вороновская газета

Гродно стартовала «Неделя ориентирования»" width="599" height="363">



Заниматься ориентированием этим спортсменам, похоже, не помешает погода. В этом году она благоволит всем. Старт многоэтапного соревнования «Неделя ориентирования» был без ветра и максимально комфортным. Традиционно принять участие в спортивном мероприятии может любой желающий. Зарегистрировался накануне – и ты уже в числе полноправных участников.







Председатель областной федерации ориентирования Эдвард Ародь замечает, что на Гродненщине соревнования проводятся около десяти лет и даже считаются «фишкой» региона.

– Ничего подобного в других областях нет, – говорит он. – И за столько лет проведения гродненское состязание уже давно обзавелось своими постоянными участниками. Надо сказать, что из года в год спортивное ориентирование лишь набирает обороты. Сегодня это довольно популярный вид спорта, умело объединяющий вокруг себя профессиональных спортсменов, и менее опытных участников, однажды рискнувших попробовать свои силы.









Для многих участников это своего рода вызов, ведь помимо хорошей физической подготовки здесь не меньше важны умственные способности. Только комбинация этих составляющих способна обеспечить достойный результат на финише. О важности таких качеств, как внимание, мышление, умение быстро принимать решения, в унисон твердят сами ориентировщики, которые тут же добавляют, ориентирование – это масштабно и красиво.





– Сама по себе эта насыщенная спортивная неделя является подготовкой к главному старту сезона – Открытому кубку по спортивному ориентированию города Гродно, который пройдет с 16 по 19 апреля, – говорит Эдвард Ародь. – Традиционно участниками этого кубка становятся представители разных стран мира. Гродненские спортсмены хотят подойти к нему в своих лучших кондициях.

«Неделя ориентирования» – это комплексные соревнования, проходящие в несколько этапов: кросс, теоретический тест, средняя дистанция и гонка преследования (гандикап) по итогам первых трех дней.





Маршрут первого стартового дня пролегал через территорию Румлевского парка. Принять участие в кроссе изъявили желание около 150 человек. Чтобы каждый из этого числа воспользовался своим шансом, организаторы соревнований решили проводить забеги в два этапа – в 10.00 и 17.00.

Участникам утреннего забега был студент 3 курса факультета физической культуры ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Полторак. Участие в соревнованиях парень принимает второй год и замечает, что преодолеть дистанцию в 3600 метров не каждому под силу.

– Вся сложность кроется в рельефе трассы, – поясняет Юрий. – Протяженность одного круга 1200 метров, его первая половина – это сплошная проверка на выносливость. Бегунам приходится сначала «вскарабкиваться» на подъемы, а уже потом «отдыхать» на спусках. Именно в таких перепадах и кроется коварство маршрута. Для меня такая физическая нагрузка – не только возможность проверить себя на стойкость, но и хорошая тренировка перед участием в других легкоатлетических соревнованиях.







А вот для гродненца Павла Вишневского сегодняшний бег по пересеченной местности и соревнования в целом – ни что иное, как ностальгия по прошлому.

– Спорт в моей жизни был всегда. Еще в детстве активно занимался бегом, а теперь тягу к здоровому и активному образу жизни прививаю своему сыну Егору. В прошлом году у него был дебют на этих соревнованиях. Тогда он заинтересовался, увлекся и вот мы снова здесь. Завтра настраиваемся показать хороший уровень теоретических знаний. И, конечно, на достойной, позитивной ноте завершить эту спортивную неделю.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by