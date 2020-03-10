Госавтоинспекция проводит с 6 по 15 марта комплексные мероприятия под девизом «Будь примером своему ребенку!». Советы для детей

Источник материала: Радзiма

За 2 месяца на территории Могилёвской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 9 детей получили травмы.

Хотелось бы привести примеры случаев ДТП с участием несовершеннолетних, чтобы предотвратить ошибки, которые совершают и дети, и взрослые участники дорожного движения:

16 января во втором часу дня в Осиповичах под колесами автомобиля «Опель Кадет» оказался 12-летний местный житель. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за двигавшегося по встречной полосе втобуса. В результате ДТП юный пешеход получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Аналогичное ДТП произошло 18 января на улице Габровской областного центра. Травмы получил 12-летний мальчик, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего справа автомобиля.

14 февраля около восьми часов вечера на проспекте Шмидта в Могилёве водитель автомобиля «Лада Веста» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Ребенок получил травмы.

Необходимо напомнить причины, по которым происходят дорожно-транспортные происшествия. Это игнорирование сигналов светофора; переход или перебегание дороги в неположенных местах; появление на проезжей части из-за препятствий или стоящих автомобилей перед близко идущим транспортом; игры на проезжей части дворовых территорий.

Чтобы не стать участниками ДТП, следует помнить следующие правила:

Прежде всего категорически запрещается играть вблизи проезжей части, кататься на велосипедах и самокатах на проезжей части, переходить дорогу в неустановленных местах, а также на запрещающие сигналы светофора, выбегать на проезжую часть из-за домов, заборов, деревьев, стоящих автомашин, автобуса. Ходить нужно только по тротуарам, а где их нет – по левому краю (обочине) дороги, т. е. навстречу движению транспорта, чтобы видеть его и вовремя отойти в сторону. Подойдя к нерегулируемому пешеходному переходу, остановитесь. Ни в коем случае не начинайте движение без остановки, так как водитель может не заметить Вас, а если и заметит, то не успеет затормозить. Посмотрите по сторонам: машин поблизости нет, только после этого смело переходите проезжую часть. На пешеходном переходе со светофором переходите улицу только на зелёный свет. Но даже когда загорается зелёный, убедитесь, что все машины успели остановиться и Ваш путь свободен и безопасен. На многих перекрёстках может быть сразу несколько светофоров. Тогда ориентируйтесь на тот светофор, который находится на противоположной стороне, куда мы собираемся переходить. При зелёном сигнале не спешите идти – машины могут поворачивать направо. Прежде посмотрите налево и убедитесь, что поворачивающие машины уступают Вам дорогу. На автобусных остановках небезопасно играть и бегать. Дети должны соблюдать дистанцию и не приближаться к автобусу, пока он не остановится. Не торопитесь, не наваливайтесь на двери, а при выходе не толпитесь. Не устраивайте игры на проезжей части улиц либо в непосредственной близости от дороги – это очень опасно. Не перебегайте улицу или дорогу перед близко идущим транспортом, помните, что машину мгновенно остановить невозможно. При движении по дороге в темное время суток помните о необходимости использования световозвращающих элементов, которые позволят водителю вовремя обнаружить Вас на проезжей части и тем самым избежать наезда. Напомним правила для велосипедистов: движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке. И только при ее отсутствии разрешается движение по обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Для безопасного участия в дорожном движении велосипед должен быть технически исправен, иметь звуковой сигнал, зеркало заднего вида, спереди световозвращатель белого цвета, сзади – световозвращатель красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращатели оранжевого цвета.

Юным велосипедистам, не достигшим 14 лет, можно управлять велосипедом только в пешеходных и жилых зонах, а также по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. амостоятельно без сопровождения взрослого управлять великом на дороге разрешено только с 14-ти лет.

И помните: опасности подстерегают на каждом шагу. Будьте осторожны. Не рискуйте своей жизнью и своим здоровьем – соблюдайте правила дорожного движения.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилёвского облисполкома