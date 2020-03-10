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Госавтоинспекция проводит с 6 по 15 марта комплексные мероприятия под девизом «Будь примером своему ребенку!». Советы для детей
Источник материала: Радзiма
За 2 месяца на территории Могилёвской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 9 детей получили травмы.
Хотелось бы привести примеры случаев ДТП с участием несовершеннолетних, чтобы предотвратить ошибки, которые совершают и дети, и взрослые участники дорожного движения:
16 января во втором часу дня в Осиповичах под колесами автомобиля «Опель Кадет» оказался 12-летний местный житель. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за двигавшегося по встречной полосе втобуса. В результате ДТП юный пешеход получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.
Аналогичное ДТП произошло 18 января на улице Габровской областного центра. Травмы получил 12-летний мальчик, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего справа автомобиля.
14 февраля около восьми часов вечера на проспекте Шмидта в Могилёве водитель автомобиля «Лада Веста» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Ребенок получил травмы.
Необходимо напомнить причины, по которым происходят дорожно-транспортные происшествия. Это игнорирование сигналов светофора; переход или перебегание дороги в неположенных местах; появление на проезжей части из-за препятствий или стоящих автомобилей перед близко идущим транспортом; игры на проезжей части дворовых территорий.
Чтобы не стать участниками ДТП, следует помнить следующие правила:
Для безопасного участия в дорожном движении велосипед должен быть технически исправен, иметь звуковой сигнал, зеркало заднего вида, спереди световозвращатель белого цвета, сзади – световозвращатель красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращатели оранжевого цвета.
Юным велосипедистам, не достигшим 14 лет, можно управлять велосипедом только в пешеходных и жилых зонах, а также по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. амостоятельно без сопровождения взрослого управлять великом на дороге разрешено только с 14-ти лет.
И помните: опасности подстерегают на каждом шагу. Будьте осторожны. Не рискуйте своей жизнью и своим здоровьем – соблюдайте правила дорожного движения.
Отделение по агитации и пропаганде ГАИ
УВД Могилёвского облисполкома
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Госавтоинспекция проводит с 6 по 15 марта комплексные мероприятия под девизом «Будь примером своему ребенку!». Советы для детей
За 2 месяца на территории Могилёвской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 9...
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