«Отворяя двери храма…»

Источник материала: Ивьевский край

Духовно-нравственное воспитание детей, приобщение к народной культуре и традициям родного края – важнейшие направления в работе педагогов Бакштовского детского сада – средней школы. Знание истории малой родины помогает лучше понять историю своей страны, крепче любить родную землю. По-особому становятся дороги те места, которые связаны со святынями.





Учащиеся 5-10 классов нашей школы посетили православный храм аг. Вишнево. Матушка Елена рассказала историю храма Космы и Дамиана. Это были Святые мученики, чудотворцы и бессребреники - родные братья, родом из Рима, врачи по профессии, За бескорыстное лечение недугующих святых братьев называли "безмездными врачами".

В ходе экскурсии ребята узнали, что церковь была построена в 1865 году и относится к так называемым «церквям-муравьевкам». С 2009 по 2015 годы в храме проведен огромный ремонт на средства, пожертвованные прихожанами и попечителями храма. Церковь увенчали новые «золотые» купола с крестами. Колокольню украсил набор новых колоколов. Стены и потолок расписаны в византийском стиле: темно-синий фон на котором изображено житие Иисуса Христа и Матери Божьей. Пол выложен по эскизу московского художника-дизайнера Дмитрия Козлова с элементами мозаики. Трехьярусный деревянный иконостас заменен на каменный с элементами резьбы, который украшают мозаичные иконы, написанные студенткой Белорусской государственной академии искусств. На территории появились новые постройки, большая беседка, оборудован источник, достраивается купель. После экскурсии дети гуляли по территории храма и любовались ее благоустройством.

Отец Александр рассказал об истории икон, которые находятся в храме. Батюшка подарил каждому иконку пророка Илии, церковную свечу, изготовленную в храме, и для школы- икону святых бессребреников Космы и Дамиана. В конце встречи благословил детей на добрые дела и пожелал им здоровья, терпения и послушания своим родителям и учителям.

Экскурсия доставила массу положительных эмоций. Самыми добрыми чувствами покидали ребята храм, тронутые теплым приемом отца Александра и матушки Елены.

Л. Городович, учитель Бакштовского детского сада-средней школы.