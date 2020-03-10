Как подскочивший доллар отразится на вашей карьере

Источник материала: Ежедневник

фото: e-w-e.ru

Известный российский хантер Алена Владимирская дала прогноз по рынку труда в связи с обвалом нефтяных котировок и российского рубля. Некоторые советы могут пригодится и белорусам, в том числе тем, кто рассматривает вариант трудоустройства в России.

Доллар 72. Евро 82. Аналитики пугают, что доллар через неделю будет 100. Центробанк убеждает, что не будет все под контролем.

Конечно, первичная паника спадет. Конечно, нашей экономике в горизонте полугода будет хуже. Конечно, количество топ-вакансий уменьшится - ведь рекрутинг - производная от экономики (такое в день не происходит). Конечно, все мы выживем. Привычка выживать у нас и адаптироваться сильнейшая. Но давайте поговорим.

Что делать-то?

Я ничего не знаю про инвестиции и сохранение денег. Проснувшись и обнаружив 9 марта такое, в качестве сохранения актива пошла и купила дорогущие туфли. На которые до этого денег жалела.

Ну, в общем, в инвестициях я не понимаю ничего, но зато довольно много понимаю в рекрутинге. Поэтому дам прогноз (он очень субьективный и можно в него не верить): что ж будет с вашей и нашей работой?

Рекомендации действительно только для миддл- и топ-менеджеров и не учитывают низовые вакансии - там закономерность другая.

1. Если вы работаете в госсекторе или компаниях, близких к нему - ждите в сокращений. внеплановых и много. Что б не говорил центробанк, оптимизация будет. И компаниям придет секвестр бюджета. А это, прежде всего, история про сокращения ФОТ.

2. Если вы работаете в е-коммерсе - готовьтесь к кошмару длиной примерно в полгода-год. Сначала (буквально завтра) у вас все скупят, а потом начнутся сложные времена. Потому что закупаться надо за валюту, а население платит рублем. И платить оно будет тем хуже, чем товары дороже и менее важны.

3. Если вы работаете в продуктовом низовом ритейле - для вас наступают сладкие времена. Все начнет адски расти. Готовьтесь к новым проектам.

4. Если вы работаете в агро - на вашей лице праздник. Готовьтесь к новым проектам.

5. Если вы работаете в банках, то все неоднородно. Оставшиеся нишевые банки будут немножко поминать. Крупные будут жить, и жить активно. Но непрофильные аппетиты (образовательные проекты, маркетплейсы, сервисы стриминга и прочее) слегка ужмут в рамках сокращения ФОТа.

6. Если вы работаете в телекоме и не относитесь к департаменту развития инфраструктуры (то есть вышки не строите), то, вероятнее всего, вы ничего не заметите. Если вы работаете в ИТ, вам будет хорошо. Особенно будет хорошо, если вы работаете в играх или ИТ сервисах, кто продается вне России, а штат весь в России. На разнице валют там будет особенно сладко. Исключение составляют западные вендоры и интеграторы - вам с разницей доллара и рубля и активно растущим импортозамещением уже не весело, а будет еще печальнее.

7. Если вы работаете в туризме, то сочетание короновируса и валютного скачка вас добило - никакой русский туризм, на который сейчас сделают ставку, вас не вытащит - слишком малы объемы. Поэтому если можете - бегите из отрасли!

7. Если вы работаете в газе, нефти и энергетике, вы впервые почувствуете себя так, как чувствует себя вся страна - вас начнут сокращать, снижать бонусы и прочее. Да, не смотря на увеличение добычи. Да, я только про топ менеджеров. На "руках" ситуация отразится вплюс. Ничего страшного не произойдет в целом, но вам это непривычно, поэтому может показаться адом.

8. Если вы работаете в медиа и в выборном пуле , то все ок. Если нет - будет сложно, количество рекламодателей сильно уменьшится

9 Если вы работаете в промышленности и производстве , то никакой общей закономерности нет. Есть только сила лоббизма вашего руководителя. Если оно сумело протиснуться либо в госзаказ, либо в нероссийский контракт - будете жить нормально, нет - будете помирать.

10. Если вы работаете в девелопменте - сейчас ждите дикого покупательского краткосрочного всплеска, а дальше будет сложнее чем сейчас . Из-за более сложного получения ипотечных кредитов. Но на полгода я б на вашем месте в отрасли задержалась, а там посмотрите.

11. Если вы работаете в рекламе, то как и в промышленности все зависит от уровня лоббизма вашего руководителя. Но даже если он высокий и вы в пуле госзаказов (тогда все ок), то демпинговать клиенты в любом случае будут страшно, что на маржинальности, ваших премиях и главное ваших нервах очень отразится.

12. Если вы в платном онлайн образовании, то кризиса не заметите - люди будут покупать образование для себя, а особенно - для детей в любом случае. А вот рынок конференций в сочетании короновируса и курса доллара сильно съежится — выживут сильнейшие.

13. Если вы малый бизнес, то клиентов у вас резко поубавится, но зато с точки зрения контроля государства станет жить спокойнее - всем не до нас.

Итак, если вы нашли себя в тех отраслях, где будет не хорошо или даже хорошо, но чувствует,что вы под возможное сокращение - это повод не истерить, а знать - мы в турбулентном мире и ВСЕГДА нужен план Б

Что такое план Б? Это возможность понимать, в какую растущую отрасль или направление вы можете перейти в горизонте года и что сейчас вам ежедневно нужно делать, чтобы туда перейти. Как искать? В сути ровно это и есть наш карьерный чекап - аудируем все сильные стороны, смотрим где они в других отраслях нужны, показываем как упаковаться и как туда дойти-перейти. Или, например, объясняем, что переходить никуда не надо, а проще в своей отрасли что-то быстро добрать.

Но я сейчас не про продажу чекапа (его и без этого еткста отлично покупают). Я про то, не важно - с нами, без нас - важно - оглядывайтесь, ищите ниши. Никто вас больше от нищеты и страха будущего не застрахует кроме вас самих. И реализация плана Б - лучшая инвестиция в в нынешних условиях, дающая тысячи процентов. Вот ровно на таком прошлом кризисе моя знакомая журналист Тоня Самсонова (Tonia Samsonova) , испугавшись, что будет нечего есть ей и ее довольно большой семье, придумала план Б - интернет сервис question и через несколько лет продала его Яндексу за очень хорошую сумму не в рублях

Вы-то чем хуже?

Алена Владимирская