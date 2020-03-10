ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как подскочивший доллар отразится на вашей карьере

10.03.2020 17:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: e-w-e.ru

Известный российский хантер Алена Владимирская дала прогноз по рынку труда в связи с обвалом нефтяных котировок и российского рубля. Некоторые советы могут пригодится и белорусам, в том числе тем, кто рассматривает вариант трудоустройства в России.

Доллар 72. Евро 82. Аналитики пугают, что доллар через неделю будет 100. Центробанк убеждает, что не будет все под контролем.

Конечно, первичная паника спадет. Конечно, нашей экономике в горизонте полугода будет хуже. Конечно, количество топ-вакансий уменьшится - ведь рекрутинг - производная от экономики (такое в день не происходит). Конечно, все мы выживем. Привычка выживать у нас и адаптироваться сильнейшая. Но давайте поговорим.

Что делать-то?

Я ничего не знаю про инвестиции и сохранение денег. Проснувшись и обнаружив 9 марта такое, в качестве сохранения актива пошла и купила дорогущие туфли. На которые до этого денег жалела.

Ну, в общем, в инвестициях я не понимаю ничего, но зато довольно много понимаю в рекрутинге. Поэтому дам прогноз (он очень субьективный и можно в него не верить): что ж будет с вашей и нашей работой?

Рекомендации действительно только для миддл- и топ-менеджеров и не учитывают низовые вакансии - там закономерность другая.

1. Если вы работаете в госсекторе или компаниях, близких к нему - ждите в сокращений. внеплановых и много. Что б не говорил центробанк, оптимизация будет. И компаниям придет секвестр бюджета. А это, прежде всего, история про сокращения ФОТ.

2. Если вы работаете в е-коммерсе - готовьтесь к кошмару длиной примерно в полгода-год. Сначала (буквально завтра) у вас все скупят, а потом начнутся сложные времена. Потому что закупаться надо за валюту, а население платит рублем. И платить оно будет тем хуже, чем товары дороже и менее важны.

3. Если вы работаете в продуктовом низовом ритейле - для вас наступают сладкие времена. Все начнет адски расти. Готовьтесь к новым проектам.

4. Если вы работаете в агро - на вашей лице праздник. Готовьтесь к новым проектам.

5. Если вы работаете в банках, то все неоднородно. Оставшиеся нишевые банки будут немножко поминать. Крупные будут жить, и жить активно. Но непрофильные аппетиты (образовательные проекты, маркетплейсы, сервисы стриминга и прочее) слегка ужмут в рамках сокращения ФОТа.

6.  Если вы работаете в телекоме и не относитесь к департаменту развития инфраструктуры (то есть вышки не строите), то, вероятнее всего, вы ничего не заметите. Если вы работаете в ИТ, вам будет хорошо. Особенно будет хорошо, если вы работаете в играх или ИТ сервисах, кто продается вне России, а штат весь в России. На разнице валют там будет особенно сладко. Исключение составляют западные вендоры и интеграторы - вам с разницей доллара и рубля и активно растущим импортозамещением уже не весело, а будет еще печальнее.

7.  Если вы работаете в туризме, то сочетание короновируса и валютного скачка вас добило - никакой русский туризм, на который сейчас сделают ставку, вас не вытащит - слишком малы объемы. Поэтому если можете - бегите из отрасли!

7. Если вы работаете в газе, нефти и энергетике, вы впервые почувствуете себя так, как чувствует себя вся страна - вас начнут сокращать, снижать бонусы и прочее. Да, не смотря на увеличение добычи. Да, я только про топ менеджеров. На "руках" ситуация отразится вплюс. Ничего страшного не произойдет в целом, но вам это непривычно, поэтому может показаться адом.

8. Если вы работаете в медиа и в выборном пуле , то все ок. Если нет - будет сложно, количество рекламодателей сильно уменьшится

9 Если вы работаете в промышленности и производстве , то никакой общей закономерности нет. Есть только сила лоббизма вашего руководителя. Если оно сумело протиснуться либо в госзаказ, либо в нероссийский контракт - будете жить нормально, нет - будете помирать.

10. Если вы работаете в девелопменте - сейчас ждите дикого покупательского краткосрочного всплеска, а дальше будет сложнее чем сейчас . Из-за более сложного получения ипотечных кредитов. Но на полгода я б на вашем месте в отрасли задержалась, а там посмотрите.

11. Если вы работаете в рекламе, то как и в промышленности все зависит от уровня лоббизма вашего руководителя. Но даже если он высокий и вы в пуле госзаказов (тогда все ок), то демпинговать клиенты в любом случае будут страшно, что на маржинальности, ваших премиях и главное ваших нервах очень отразится.

12. Если вы в платном онлайн образовании, то кризиса не заметите - люди будут покупать образование для себя, а особенно - для детей в любом случае. А вот рынок конференций в сочетании короновируса и курса доллара сильно съежится — выживут сильнейшие.

13. Если вы малый бизнес, то клиентов у вас резко поубавится, но зато с точки зрения контроля государства станет жить спокойнее - всем не до нас.

Итак, если вы нашли себя в тех отраслях, где будет не хорошо или даже хорошо, но чувствует,что вы под возможное сокращение - это повод не истерить, а знать - мы в турбулентном мире и ВСЕГДА нужен план Б

Что такое план Б? Это возможность понимать, в какую растущую отрасль или направление вы можете перейти в горизонте года и что сейчас вам ежедневно нужно делать, чтобы туда перейти. Как искать? В сути ровно это и есть наш карьерный чекап - аудируем все сильные стороны, смотрим где они в других отраслях нужны, показываем как упаковаться и как туда дойти-перейти. Или, например, объясняем, что переходить никуда не надо, а проще в своей отрасли что-то быстро добрать.

Но я сейчас не про продажу чекапа (его и без этого еткста отлично покупают). Я про то, не важно - с нами, без нас - важно - оглядывайтесь, ищите ниши. Никто вас больше от нищеты и страха будущего не застрахует кроме вас самих. И реализация плана Б - лучшая инвестиция в в нынешних условиях, дающая тысячи процентов. Вот ровно на таком прошлом кризисе моя знакомая журналист Тоня Самсонова (Tonia Samsonova), испугавшись, что будет нечего есть ей и ее довольно большой семье, придумала план Б - интернет сервис question и через несколько лет продала его Яндексу за очень хорошую сумму не в рублях

Вы-то чем хуже?

Алена Владимирская

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский хантер Алена Владимирская дала прогноз по рынку труда в связи с обвалом нефтяных котировок и российского рубля. Некоторые советы могут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершено расследование жестокого убийства жены священнослужителя в Озаричах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика