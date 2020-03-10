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Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ

10.03.2020 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Посмотри кино – помоги животным. Благотворительный киновечер-акцию организовали студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ

Стоимость билета на сеанс – один подарок для четвероногих друзей. Это может быть корм, игрушки, лекарства, средства для ухода за питомцами.

Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ

Всё отправят в один из приютов. Помимо кинопоказа студенты организовали и фотовыставку о брошенных животных. 

Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ

Марика Чекуришвили, студентка БГУ, организатор акции:
Мы приехали в приют «Кошкин дом», посмотрели что, как у них. Погуляли с собаками и сделали такую фотосессию. У нас было два фотографа: один фотографировал собак, второй – кошек. И мы пытались передать живые фотографии, чтоб люди когда увидели, вдохновились и захотели забрать песиков или котика себе.

Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ

Лолита Орловская:
В приютах постоянно нехватка каких-то матрасов, теплых подстилок и всяких таких штук. Но вообще супер. Мне кажется, самый нужный ресурс – это волонтёры, которые ездят в эти приюты, это люди, которые на постоянной основе помогают.

Люди в материале: Лолита Орловская, Марика Чекуришвили, Елена Козлова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Посмотри кино – помоги животным. Благотворительный киновечер-акцию организовали студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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