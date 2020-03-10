|
Стоимость киносеанса – подарок для животных. Благотворительную акцию организовали студенты БГУ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Посмотри кино – помоги животным. Благотворительный киновечер-акцию организовали студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стоимость билета на сеанс – один подарок для четвероногих друзей. Это может быть корм, игрушки, лекарства, средства для ухода за питомцами.
Всё отправят в один из приютов. Помимо кинопоказа студенты организовали и фотовыставку о брошенных животных.
Марика Чекуришвили, студентка БГУ, организатор акции:
Лолита Орловская:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Посмотри кино – помоги животным. Благотворительный киновечер-акцию организовали студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)