Казахстан массово отзывает своих студентов из Беларуси из-за коронавируса

«Астана» . Студентов столичного Казахского агротехнического университета, уехавших учиться в Беларусь, отзывают на родину. Причина – выявленные в Беларуси факты коронавирусной инфекции, сообщает телеканал





Родители студентов возмущены. Сегодня они штурмовали здание КазАТУ в Нур-Султане.





Старший сын Азизы Искаковой месяц назад по академической мобильности на полгода уехал учиться в Беларусь. На перелет и оформление документов ушло почти 200 тысяч тенге. По словам женщины, сына и его сокурсников обязали вернуться домой из-за эпидемии коронавируса за свой счет.





«Их задача была приказать нашим детям вернуться. А каким образом они вернутся, решайте типа сами. «Где хотите, ищите. Это же здоровье ваших детей». Я еще не покупала обратный билет, потому что на него мне еще нужно где-то найти деньги», — говорит Азиза Искакова.





На родину должны вернуться 50 казахстанских студентов. Сделать это их обязали до четверга текущей недели. Родители студентов настаивают на организованном возвращении. С ними в стенах вуза провели закрытую встречу.





«Целая программа мероприятий превентивных от Министерства образования, с других министерств во все учреждения, чтобы мы их применили. Мы несем за это персональную ответственность. Мы тоже сейчас терпим. Рушатся все планы. Где-то университет терпит убытки», — говорит директор департамента по академическим вопросам КазАТУ им. Сейфуллина.





В вузе пообещали, что студенты продолжат обучение с белорусскими преподавателями дистанционно. Только вернуться они должны за свой счет. Уже известно, что программу по отправке казахстанских студентов временно закроют.



