13 желтых карточек и 4 красные. В Бресте в сумасшедшем матче «Динамо» не сломило сопротивление «Ислочи»

Источник материала: Виртуальный Брест

10 марта действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» провело первый четвертьфинальный кубковый матч против «Ислочи». Игра закончилась со счетом 0:0, а судья удалил четырех футболистов и показал 13 желтых карточек, в том числе главному тренеру «Ислочи». Отметим, что в заявке на матч не было украинского защитника Евгения Хачериди, зарплата которого в «Динамо», по некоторым данным, составляет порядка 450 тысяч евро за год.





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«Динамо» (Брест) — «Ислочь» — 0:0

Брест. 10 марта. ОСК «Брестский».

Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич (оба — Гродно), С. Гуща (Минск).

«Динамо»: Игнатович, Кики, Быков, Милевский (Шевченко, 85), Витус, Нойок, Веретило (к), Павловец, Лаптев (Бакай, 58), Гордейчук, Савицкий.

«Ислочь»: Хаткевич, Стивен, Рыбак, Янушкевич, Концевой, Карпович, Патоцкий (Папуш, 82), Комаровский (к), Янсане, Януш, Макась (Глинский, 46; Цвейба, 91+).

Предупреждения: Милевский (9). Комаровский (14). Комаровский (36). Савицкий (38). Савицкий (50). Веретило (50). Витус (60). Веретило (71). Карпович (72). Янсане (78). Карпович (81).

Удаления: Комаровский (36). Савицкий (50). Веретило (71). Карпович (81).

Завершал программу первых четвертьфинальных кубковых матчей супертриллер в Бресте, где местное «Динамо» сражалось против «Ислочи».

«Волки» — сильные кубковые бойцы. Напомним, что в прошлом году они на этой стадии турнира выбили БАТЭ. Дали они бой и в этом году чемпиону!

Уже на первой минуте в первой же атаке гости чуть не открыли счет. Но мяч попал в штангу, а затем его вынес в поле защитник «Динамо».

Брест ответил своим острым моментом, но Михаил Гордейчук из выгодной позиции попал в перекладину. В начале второго тайма Михаил мог стать героем матча, однако умудрился промахнуться из суперпозиции.

В дальнейшем команды имели немало возможностей, чтобы забить. Благодаря тому, что места было много, ведь по полю бегали 16 полевых игроков.

Судья матча показал 13 «горчичников», в том числе главному тренеру «Ислочи» Виталию Жуковскому, и удалил четырех футболистов — по два в каждой команде.





Фото: «Ислочь»

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. В этой паре все решится 15 марта в Минске.

Напомним, накануне были сыграны еще два матча ¼ финала Кубка Беларуси. «Шахтер» обыграл «Торпедо-БелАЗ», а БАТЭ одолел минское «Динамо». Отметим, что в трех кубковых матчах судьи показали 26 желтых карточек.