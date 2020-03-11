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Сольный концерт Руслана Алехно с программой »Мы живем» пройдёт в Солигорске.

11.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


6 марта 2020 14:05 1680

Сольный концерт Руслана Алехно с программой ''Мы живем'' пройдёт в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

13 марта в 18.30 в театральном зале пройдет сольный концерт замечательного исполнителя Руслана Алехно с программой «Мы живем»!

Сольный концерт Руслана Алехно с программой »Мы живем» пройдёт в Солигорске.

Руслан Алехно – белорусский эстрадный певец и композитор, победитель конкурса «Народный артист» в 2004 году на телеканале «Россия-1», участник «Евровидения-2008», победитель третьего сезона шоу «Один в один!». Кавалер ордена «За вклад в развитие культуры России» и медали Франциска Скорины. За свою артистическую карьеру Руслан Алехно добился невероятных успехов, неизменное участие в самых популярных теле- и радиопрограммах. О его творчестве снято несколько фильмов, а гастрольный график всегда расписан намного месяцев вперёд. Но, по словам певца, «главным показателем популярности для него являются не хит-парады и сплетни в газетах, а полные залы на концертах». Уже много лет Алехно остается верным выбранному им сценическому стилю и репертуару. Романтичный образ, чарующий голос и поэтичные тексты никого не оставляют равнодушным. В новую программу вошли знаменитые хиты, многие из которых обрели актуальное звучание благодаря оригинальным аранжировкам, а также новые произведения, написанные совсем недавно.

Билеты уже в продаже!!! КАССА: 22-88-15.

Сольный концерт Руслана Алехно с программой »Мы живем» пройдёт в Солигорске.

Источник: СК РБ

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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6 марта 2020 14:05 1680 Сольный концерт Руслана Алехно с программой ''Мы живем''...
 
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