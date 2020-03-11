ГАИ контролирует скорость на улице Терешковой в Витебске. Рассказываем когда

Источник материала: Tut.by

В течение недели инспекторы контролируют скорость на улице Терешковой в Витебске, сообщает ГАИ.

Повышенное внимание ГАИ к этой улице будет с 7.00 до 23.00 в течение недели — с 11 по 17 марта.

Улица Терешковой расположена в восточной части Витебска. Ее длина — 2,2 км, она соединяет два проспекта — Фрунзе и Московский.