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ГАИ контролирует скорость на улице Терешковой в Витебске. Рассказываем когда
Источник материала: Tut.by
В течение недели инспекторы контролируют скорость на улице Терешковой в Витебске,
Повышенное внимание ГАИ к этой улице будет с 7.00 до 23.00 в течение недели — с 11 по 17 марта.
Улица Терешковой расположена в восточной части Витебска. Ее длина — 2,2 км, она соединяет два проспекта — Фрунзе и Московский.
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Улица Терешковой расположена в восточной части Витебска. Ее длина - 2,2 км, она соединяет два проспекта - Фрунзе и Московский.
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