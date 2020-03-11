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День милиции в Пинске отметили массовыми мероприятиями

11.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Такого в Пинске давно не было: 6 марта в городе ярко, зрелищно, динамично прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня милиции.




На площади Ленина пинчане смогли увидеть построение сотрудников милиции, гарнизонный развод.










Там же были организованы выставка спецтранспорта и вооружения, продажа сувенирной продукции, работали стрелковый тир и полевая кухня. 













Запомнились показательные выступления сотрудников ОМОНа, ГАИ  и Департамента охраны. Задержание «злоумышленника» проходило четко и стремительно - буквально секунды потребовались правоохранителям, чтобы взять «преступника». Все действия сопровождались выстрелами. Далее сотрудники Департамента охраны с помощью служебной собаки ловко обезвредили «грабителя», который вырвал сумочку у девушки. 










На площади и в ГДК прошли торжественные мероприятия, правоохранителей с праздником поздравляли городские и районные власти, представители профсоюзных организаций, депутатского корпуса, наградили милиционеров, которые проявили себя на службе. 









 
Начальник ГОВД Дмитрий Коровяковский  отметил, что Пинские ГОВД, РОВД, Пинский отдел Департамента охраны  подошли к празднованию 103-летию белорусской милиции с хорошими результатами. 













- Очень рад за коллег из РОВД, которые в этом году получили приз имени Асташенка как лучшее подразделение области в своей категории. В целом на территории города и района обеспечен правопорядок, спокойствие граждан находится под надежной защитой. 




Наталья ЛЕШКЕВИЧ
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
 
 
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Такого в Пинске давно не было: 6 марта в городе ярко, зрелищно, динамично прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня милиции. На площади...
 
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