День милиции в Пинске отметили массовыми мероприятиями

Источник материала: Пинский Вестник

Такого в Пинске давно не было: 6 марта в городе ярко, зрелищно, динамично прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня милиции.









На площади Ленина пинчане смогли увидеть построение сотрудников милиции, гарнизонный развод.





Там же были организованы выставка спецтранспорта и вооружения, продажа сувенирной продукции, работали стрелковый тир и полевая кухня.



















показательные выступления сотрудников ОМОНа, ГАИ и Департамента охраны. Задержание «злоумышленника» проходило четко и стремительно - буквально секунды потребовались правоохранителям, чтобы взять «преступника». Все действия сопровождались выстрелами. Запомнилисьсотрудников ОМОНа, ГАИ и Департамента охраны. Задержание «злоумышленника» проходило четко и стремительно - буквально секунды потребовались правоохранителям, чтобы взять «преступника». Все действия сопровождались выстрелами.

Далее сотрудники Департамента охраны с помощью служебной собаки ловко обезвредили «грабителя», который вырвал сумочку у девушки.







На площади и в ГДК прошли торжественные мероприятия, правоохранителей с праздником поздравляли городские и районные власти, представители профсоюзных организаций, депутатского корпуса, наградили милиционеров, которые проявили себя на службе.







Начальник ГОВД Дмитрий Коровяковский отметил, что Пинские ГОВД, РОВД, Пинский отдел Департамента охраны подошли к празднованию 103-летию белорусской милиции с хорошими результатами.







- Очень рад за коллег из РОВД, которые в этом году получили приз имени Асташенка как лучшее подразделение области в своей категории. В целом на территории города и района обеспечен правопорядок, спокойствие граждан находится под надежной защитой.







Наталья ЛЕШКЕВИЧ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ