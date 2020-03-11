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День милиции в Пинске отметили массовыми мероприятиями
11.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Такого в Пинске давно не было: 6 марта в городе ярко, зрелищно, динамично прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня милиции.
На площади Ленина пинчане смогли увидеть построение сотрудников милиции, гарнизонный развод.
Там же были организованы выставка спецтранспорта и вооружения, продажа сувенирной продукции, работали стрелковый тир и полевая кухня.
Запомнились
На площади и в ГДК прошли торжественные мероприятия, правоохранителей с праздником поздравляли городские и районные власти, представители профсоюзных организаций, депутатского корпуса, наградили милиционеров, которые проявили себя на службе.
Начальник ГОВД Дмитрий Коровяковский отметил, что Пинские ГОВД, РОВД, Пинский отдел Департамента охраны подошли к празднованию 103-летию белорусской милиции с хорошими результатами.
- Очень рад за коллег из РОВД, которые в этом году получили приз имени Асташенка как лучшее подразделение области в своей категории. В целом на территории города и района обеспечен правопорядок, спокойствие граждан находится под надежной защитой.
Наталья ЛЕШКЕВИЧ
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
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Такого в Пинске давно не было: 6 марта в городе ярко, зрелищно, динамично прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня милиции. На площади...
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