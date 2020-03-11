Собралась замуж в 14, побрилась налысо и подхватила «звездную болезнь». Нескучная жизнь Марии Ароновой

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Ее называют гениальным второстепенным персонажем, хотя талант Марии Ароновой позволяет играть главные роли. Трагичные образы чередуются с комедийными — и в каждом актриса выглядит органично. Всеми любимой Ароновой сегодня исполняется 48 лет. Вспоминаем важные вехи ее неспокойной биографии.





Мария Аронова появилась на свет 11 марта 1972 года. Ее родители жили в подмосковном Долгопрудном: папа работал инженером на закрытом предприятии, а мама — библиотекарем. У малышки также был старший брат. Вот он, в отличие от сестренки, никогда не доставлял родителям хлопот. А Маша всегда знала, как удивить родителей.





«Сколько себя помню, меня „Манька-артистка“ звали во дворе. Лет с трех-четырех я натягивала занавески, простыни-декорации, организовывала детей, созывала всех соседей, и мы все время показывали во дворе какие-то спектакли. Мне всегда это безумно нравилось. Причем, как я теперь понимаю, — не случайно.

Дело в том, что в нашем роду много несостоявшихся талантов — актеров и художников. Например, моя двоюродная бабушка по отцовской линии получила прекрасное актерское образование, другая бабушка — мамина мама — была готовой актрисой. Но мой дед ее не пустил в театральный… Папа и тетка по отцовской линии — оба грандиозно рисуют, хотя не художники… Поэтому, я думаю, именно это родовое накопление и вылилось в то, что мой брат Саша стал художником-реставратором, иконописцем, а я — актрисой».



Актриса с братом — в детстве и сейчас

Учиться в школе Маше было не очень по душе. Поэтому и оценки приносила домой «с серединки на половинку». Зато отводила душу в театральной студии при местном Доме культуры, где проводила все свободное время. Педагог — Ирина Николаевна Тихонова — сумела рассмотреть юное дарование и подготовить к поступлению в Щукинское училище.

С едва начавшейся карьерой актрисы чуть было не покончила первая Машина влюбленность. В 14 лет она неожиданно собралась замуж. «Прекрасным принцем» оказался 28-летний гость из Узбекистана — Улугбек. Мария собралась переехать на родину жениха, ведь там свекры уже начали обустраивать дом для молодой семьи. Но родители уговорили повременить с браком до 16 лет. Любовь не выдержала такую «длительную» проверку временем, и пара рассталась. А в 1990-м Мария поступила в «Щуку».





Уже на втором курсе она вышла на сцену театра имени Вахтангова, в котором служит и по сей день. Постановка называлась «Женитьба Бальзаминова», и Марии досталась немаленькая роль — Белотеловой. После успешного дебюта юную актрису ввели еще в несколько спектаклей. Она выходила на подмостки с такими мастерами, как Михаил Ульянов, Владимир Этуш, Сергей Маковецкий. И совсем скоро поймала «звездную болезнь» и стала свысока посматривать на однокурсников. С небес на землю студентку вернул куратор курса — Вадим Иванов. Больше она таких ошибок не совершала.





Зато снова позволила себе потеряться в пучине личных страстей. Во время учебы у Мари случился очередной страстный роман со студентом выпускного курса Владиславом Гандрабуром. Аронова забеременела и родила от него сына. Избранник в ответ не спешил построить с ней семью: вместо того чтобы сделать ей предложение, много пил и гулял. Мария все терпела до того момента, когда гражданский супруг поднял на нее руку. Аронова немедленно выгнала его из своего дома и больше к этой теме никогда не возвращалась. Сына растила сама.

«Все воспитание, которое мне дали родители, заключалось в простых истинах. Несмотря на то, что я с детства мечтала быть актрисой, мама всегда напоминала о том, что я — не богема. Если бы не эти ее важные наставления, вполне вероятно, что я бы погибла: закрутили бы выпивка, гулянки. Еще один момент — мамино отношение к семье: если ты запланировала семью и стала мамой, это является точкой отсчета, от которой ты и строишь свою жизнь. А все то, чем мы, актеры, занимаемся, — просто работа».





В 1994 году Мария Аронова блестяще окончила Щукинское училище. За роль Екатерины II в дипломном спектакле «Царская охота» ее наградили Государственной премией РФ — практически невероятный прецедент в практике учебных заведений.

Золотая выпускница продолжила службу в Вахтанговском театре, где к сегодняшнему дню у нее накопилось несколько десятков выдающихся работ. Особняком среди прочих стоят спектакли «Трехгрошовая опера» по Брехту и «Дядюшкин сон» по Достоевскому, свою роль в котором сама Аронова называет судьбоносной.

1995-й стал для Марии Ароновой дебютным в ее кинокарьере. Она снимается в фильме Сергея Урсуляка «Летние люди». Дальше последовала череда работ в телесериалах, самыми яркими из которых стали появления в «Клубничке», «Остановке по требованию», «Next» и «Бригаде».

Маленькие зрители тоже не понаслышке знали об артистке Ароновой. Ведь в 90-х она исполняла одну из главных ролей в популярном детском тв-шоу «Улица Сезам».

В личной жизни долгое время творилась полная неразбериха. После разрыва с отцом своего ребенка Мария потеряла любимую мать. Отец привел в дом чужую женщину. Точек опоры практически не осталось. И Аронова нашла утешение в объятиях женатого человека. Об этом романе она жалеет до сих пор.

«Он из-за меня ушел из семьи, начал жить со мной. Его жена чуть не покончила жизнь самоубийством. А потом он вернулся в семью… Возмездие наступило немедленно. Сначала у меня украли сумку с огромной суммой денег. Затем меня обокрали подчистую — буквально вынесли всю квартиру. Вдобавок я так тяжело заболела вирусным гепатитом, что чуть коньки не откинула. Помню, вышла я из больницы, пришла в церковь, рыдаю. Какая-то бабулечка спрашивает: „Чего плачешь, доченька?“. Я все ей рассказала — мол, понимаю, за что так сильно меня жизнь бьет по башке. „Дурочка! — воскликнула она. — Ты, видимо, Там так любима, что это ты плачешь, а не твой сынок“. И я поняла: она права. Какая фантастическая удача, что это я заболела, это меня обокрали, но ничего не случилось с моим сыном — Владику тогда было всего пять лет».

Третьим, на этот раз законным, супругом стал давний приятель Евгений Фомин — руководитель театрального транспортного цеха. Он был на 14 лет старше и совсем не в ее вкусе, но оказался мужчиной всей ее жизни. В 2004 году у них родилась малышка Серафима. Кстати, официально пара свои отношения зарегистрировала только через 20 лет после их начала.





«Один молодой человек гадал мне по руке, говорил вещи, которые он знать в принципе не мог. Ну откуда он мог знать про сына, с отцом которого я недавно рассталась, и про то, что моя мамочка родила меня ровно в 32 года? Когда я услышала это, я остолбенела.

Но ведь все сбылось невероятно. Помню, было сказано: «Вы родите девочку от мужчины, которого разглядите не сразу, но который будет вам опорой до конца жизни и заменит маму». Я действительно долго не могла представить Евгения рядом с собой: мы принципиально разные! К тому же он на 15 лет старше меня… Не было безумного романа, потери памяти и головы, как это со мной обычно случалось. Но теперь жизни без него я не представляю. Все сбылось! Мы с Женей 8 лет ждали, когда Бог пошлет нам ребенка. И только когда мне исполнился 31 год, я забеременела. В 32 — родила Симу. Невероятно! Помню, на УЗИ врач спрашивает: «Знаете, кто у вас родится?» Я отвечаю: «Еще бы… Девочка!».

Рождение ребенка никак не отразилось на карьере актрисы. Даже наоборот: серьезное признание как к киноартистке к ней пришло после появления на свет дочери. В 2007-м Мария сыграла харизматичную подругу главной героини в мелодраме Станислава Говорухина «Артистка» и получила за эту роль золотой дуэт наград: «Нику» и «Золотой орел».





Еще одной выдающейся работой Марии стала лента «Батальонъ» (2016), которая собрала целое созвездие престижных наград, в том числе «Быстрый лев» за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Йоханнесбурге. Здесь Мария сыграла исторического персонажа — руководителя женского батальона смерти Марию Бочкареву.





В этом же году Мария дарит свой голос главной героине невероятно кассового проекта студии Дисней — «Зверополис». Мисс Барашкис в ее исполнении получилась невероятно харизматичной.

Три года назад в СМИ поползли слухи о скорой смерти Ароновой от онкологического заболевания. Источником информации оказалась клиника, куда Мария обратилась с сильными головными болями. В догадках и сплетнях многие из изданий зашли так далеко, что Марии пришлось выступить на телевидении с опровержением лживой информации.





А совсем недавно в прокат вышел очередной фильм, в котором Аронова сыграла блестяще. Это сиквел кинохита «Лед» — «Лед-2». Мария Аронова вновь вернулась к образу бескомпромиссного тренера и наставника главной героини.





Кроме кино Марию Аронову можно увидеть на сцене Вахтанговского театра и в коммерческих антрепризах. В минувшем месяце она побывала с одной из подобных постановок на гастролях в Минске.

Со своей большой семьей и домашними любимцами Мария живет в большом таунхаусе, который построила в родном Долгопрудном. Воспитывает любимую внучку и строит большие планы на будущее.

«Пока силы есть, хотелось бы сделать в театре, кино и на телевидении как можно больше. Думаю, мой потенциал актрисы, особенно в кино, еще до конца не использован режиссерами. Еще я очень хочу большую роль в театре — драматическую, серьезную. И главное — мечтаю, чтобы детки мои выросли здоровыми, счастливыми, удачливыми. Очень хочется с ними побыть подольше».