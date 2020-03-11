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Милиция раскрыла преступную схему в сфере автолизинга. Видео задержания подозреваемых

11.03.2020 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиционеры изобличили троих мужчин, подозреваемых в особо крупном мошенничестве в сфере автолизинга. Действиями 41-летнего россиянина и двоих 35-летних белорусов причинен ущерб трем лизинговым организациям на сумму свыше 260 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

— В своей схеме подозреваемые использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей. Им фигуранты представлялись успешными руководителями фирм в сфере проката иномарок, которые якобы хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар и при условии, что за них будут погашать ежемесячные платежи по займу. Однако обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей, — рассказали в ГУБОПиК МВД.

В последующем лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов машин. Как выяснилось, они также являлись подставными лицами, на которых техника регистрировалась лишь формально. Таким образом, подозреваемые завладевали деньгами лизингодателей и оставались с автомобилями.

Оперативники задокументировали более десяти эпизодов незаконной деятельности, которые были совершены в прошлом году. За несколько месяцев подозреваемые завладели деньгами от продажи таких дорогостоящих автомобилей, как BMW X5, Lexus RX и Jeep Grand Cherokee. Сейчас иномарки разыскиваются. Также продолжается работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности участников группы.

Cледователи по факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

 
 
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Cледователи по факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.
 
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