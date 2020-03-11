Вступил в силу приговор гомельского суда в отношении экс-кандидата в депутаты за кражу шпингалетов из строймагазина









Охрана супермаркета заприметила недобросовестного покупателя и задержала его. Напомним, камеры зафиксировали две кражи в торговом зале. В обоих случаях мужчина долго присматривался к товарам, складывал их в потребительскую корзину, заходил в мёртвую зону видеокамер и перекладывал содержимое в карманы. Так во время своего последнего визита он положил себе моток изоленты, две упаковки мебельного уголка, оконные и накладные петли, а на кассе рассчитался совершенно за другой товар: только за трос.





После этого к покупателю подошла охрана. Сотрудники попросили показать содержимое карманов.





Напомним, речь идёт о Юрии Ганцевиче, который недавно баллотировался в депутаты Палаты представителей по Гомельскому-Юбилейному округу и стал едва ли не самой известной медийной личностью избирательной кампании. Всё благодаря нестандартному подходу: приводил на пикеты коров и устраивал бесплатные дискотеки с помощью акустики, установленной на трактор. Позже мужчина решил завести YouTube-канал и попробовать себя в блогерстве.





Ранее мужчина рассказывал, что изоленту и уголки могли ему подбросить неизвестные, «чтобы словить хайп или чтобы отомстить за видео», и утверждал, что в магазине около него «крутились какие-то люди». Однако камеры показали иную картину произошедшего.