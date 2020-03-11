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Вступил в силу приговор гомельского суда в отношении экс-кандидата в депутаты за кражу шпингалетов из строймагазина

11.03.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувшую субботу вступило в законную силу постановление суда о назначении штрафа гомельчанину в размере трёх базовых величин (81 рубль) за кражу оконных петель в одном из магазинов областного центра. Мужчина, не обделённый хозяйским взглядом, совершил хищение и попал в объективы камер видеонаблюдения, сообщает ТРК “Гомель”.



Охрана супермаркета заприметила недобросовестного покупателя и задержала его. Напомним, камеры зафиксировали две кражи в торговом зале. В обоих случаях мужчина долго присматривался к товарам, складывал их в потребительскую корзину, заходил в мёртвую зону видеокамер и перекладывал содержимое в карманы. Так во время своего последнего визита он положил себе моток изоленты, две упаковки мебельного уголка, оконные и накладные петли, а на кассе рассчитался совершенно за другой товар: только за трос.

После этого к покупателю подошла охрана. Сотрудники попросили показать содержимое карманов.

Напомним, речь идёт о Юрии Ганцевиче, который недавно баллотировался в депутаты Палаты представителей по Гомельскому-Юбилейному округу и стал едва ли не самой известной медийной личностью избирательной кампании. Всё благодаря нестандартному подходу: приводил на пикеты коров и устраивал бесплатные дискотеки с помощью акустики, установленной на трактор. Позже мужчина решил завести YouTube-канал и попробовать себя в блогерстве.

Ранее мужчина рассказывал, что изоленту и уголки могли ему подбросить неизвестные, «чтобы словить хайп или чтобы отомстить за видео», и утверждал, что в магазине около него «крутились какие-то люди». Однако камеры показали иную картину произошедшего.
 
 
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В минувшую субботу вступило в законную силу постановление суда о назначении штрафа гомельчанину в размере трёх базовых величин (81 рубль) за кражу оконных петель в...
 
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