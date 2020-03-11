УЕФА после консультации с ВОЗ решил не отменять Евро-2020

На основании рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения УЕФА полагает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженным вирусом COVID-19, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов, сообщает The Associated Press. В настоящий момент турнир отменять не намерены и хотят провести его с болельщиками на трибунах.





В связи с этим представители футбольного органа связались с правительствами стран, которые примут матчи Евро, и попросили их принять все необходимые меры, чтобы турнир состоялся.





Матчи чемпионата должны пройти на 12 стадионах в 12 странах, что позволит перенести часть игр в другие города, если кто-то из организаторов не сможет принять турнир.





Также в УЕФА назвали «совершенно ложными» сообщения о том, что европейские футбольные федерации якобы попросили перенести турнир на следующий год.





«УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. УЕФА очень серьезно воспринимает ситуацию, связанную с коронавирусом. Мы пристально следим за ней и находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения и местными властями по поводу вируса COVID-19 и его распространения», – заявили в организации.





Напомним, что Евро-2020 пройдет в России, Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и Шотландии.