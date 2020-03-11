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Коронавирус шагает по планете: первый случай заражения в Турции, два новых - в Литве

11.03.2020 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, передает Anadolu, что инфицированный недавно вернулся из поездки в Европу.



Мужчина чувствует себя хорошо и находится в карантине. Под наблюдение взяты члены его семьи и другие лица, которые были с ним в близком контакте, передает fergana.

«Один или несколько случаев коронавируса не следует считать эпидемией», — заявил Коджа и успокоил сограждан, заверив, что у Турции есть собственный национальный план решения этой «глобальной проблемы».

«Коронавирус не сильнее тех мер, которые мы предпримем. Один пациент - не угроза для общества. Пожалуйста, не выезжайте без надобности за границу. Нам нужно следовать руководству министерства о борьбе с коронавирусом», — сказал он.

В Литве подтверждено три случая заражения Covid-2019. Там диагностировали еще два случая заражения коронавирусом нового типа. Информация о новых заболевших появилась накануне. Подробностей о состоянии пациентов пока нет, передает sputnik.by

О первом случае в соседней стране стало известно 28 февраля: сообщалось, что заболевшая женщина, вернувшаяся из итальянской Вероны, изолирована в больнице Шяуляя "со слабовыраженными симптомами", кроме того, под наблюдением находились трое членов ее семьи.

Министерство здравоохранения Польши сегодня сообщило еще о трех подтвержденных случаях коронавируса. Таким образом, число инфицированных в этой стране увеличилось до 25. 


Не обошел коронавирус и Беларусь – первый случай был выявлен у нас в конце февраля. "Нулевым заболевшим" стал студент БНТУ из Ирана. Позже COVID-19 был подтвержден у шести человек: двух – в Витебске и четырех – в Минске, а в понедельник стало известно еще о трех положительных тестах. 

Всего под наблюдение медиков из-за коронавирусной инфекции помещено около 15 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку кронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. На данный момент случаи инфицирования выявлены уже более чем в ста странах мира, общее число заразившихся по всему миру на утро вторника составляет 114 744 человека, число погибших — 4288.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, передает Anadolu, что инфицированный недавно...
 
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