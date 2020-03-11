Стояли насмерть в июне 1941-го

Источник материала: Вороновская газета





На памятнике братской могилы в агрогородке Трокели на строгом граните выбиты имена Георгия Николаевича Гаранина, Василия Григорьевича Завьялова и Владимира Константиновича Закипного. Чуть ниже значится, что здесь нашли свое последнее пристанище еще шестнадцать неизвестных солдат. Все они погибли в первые дни Великой Отечественной войны и служили в 37-й стрелковой дивизии, награжденной в послевоенное время орденом Красного Знамени. В знак памяти о героях войны местные жители одну из улиц назвали именем Владимира Закипного.

Хранители памяти

В краеведческом музее Тро-кельского УПК боевому пути 37-й стрелковой дивизии посвящена отдельная экспозиция. Открылся музей в далеком 1987 году по инициативе ветеранов войны, служивших в этой дивизии, и долгое время был посвящен только истории 37-й стрелковой. Информацию собирали по крупицам. Как начиналась поисковая деятельность, рассказала директор школы Регина Генриховна Кулик:







— В 1981 году приехала работать в школу пионервожатой. Директор Александр Павлович Пыж рассказал мне о том, что за железную дорогу в д. Бастуны в начале войны шли кровопролитные бои. Но силы были неравными, большая часть 37-й стрелковой дивизии полегла на Вороновщине.

Позже погибших переза-хоронили в братской могиле в аг. Трокели. В 1967 году был установлен памятник. На тот момент было известно имя только одного погибшего — Владимира Закипного.

Задались вопросом, а может, сможем узнать имена других солдат? К поисковой деятельности подключилась пионерская дружина Зои Космодемьянской. На наш запрос из Московского военного архива пришло письмо с адресами оставшихся в живых ветеранов 37-й стрелковой дивизии. Благодаря налаженным контактам удалось установить личности еще двух героев: Георгия Гаранина и Василия Завьялова. Так, в 1985 году на памятнике появились новые имена. На митинг, приуроченный к открытию памятной доски, приехали бывшие бойцы дивизии. Мы пригласили маму и сводного брата Владимира Закипного. Помню, как женщина набрала в мешочек землю с места захоронения сына…

Сегодня с историей героической 37-й дивизии посетителей музея знакомят юные экскурсоводы под руководством Ольги Генриховны Разук.













Шли первые дни войны…

Перед войной части 37-й дивизии базировались в Витебске. С 15 июня 1941 года началась передислокация в г. Лида и соседние районы Гродненской области. За считанные дни половина численного состава была перевезена на место назначения. Вместе с частями 17-й стрелковой дивизии 37-я участвовала в оборонительных боях 25-26 июня.

Как вспоминал лейтенант штаба 245-го гаубичного артиллерийского полка 37-й стрелковой дивизии Роман Романович Черношей, в два часа ночи 22 июня была окончена погрузка эшелона полка. После тяжелой физической работы командиры и солдаты крепко уснули. В 10 часов утра поезд остановился на станции Вилейка. Там и услышали по радио о начале войны. Связи со штабом дивизии не было, и командование полка решило продолжать путь к месту назначения. Эшелон последовал к станции «Юратишки». По дороге их обстреляли из пулеметов немецкие солдаты. Под вечер состав прибыл на станцию «Гавья» Ивьевского района.

23 июня командир артполка полковник Меркулов и начштаба Ларионов установили связь с воинскими частями дивизии, которые занимали оборону вблизи железнодорожной станции Гутно.

26 июня около 12 часов со стороны леса услышали гул. В направлении станции двигались 14 фашистских танков. Бой продолжался недолго — минут 10. Семь «панцеров» подожгли, а остальные повернули назад.

2-й дивизион 245-го гаубичного артполка занимал оборону и вел упорные бои на дороге Лида-Дворище-Трокели, где боевой группой командовал комиссар В.Г. Завьялов. Разрозненные части 20-го, 91-го и 247-го стрелковых полков 37-й дивизии отбивали атаки наседавшего врага под Лидой. 68-й отдельный разведывательный и 170-й артполк вели бои по дороге Лида-Вороново-Бенякони.

На территории Вороновского и Ивьевского районов 245-й гаубичный полк находился до 29 июня. Вечером того дня весь численный состав, а его осталось очень мало, с боевой техникой начал отступать в направлении Гавья-Ивье-Бакшты. Разрозненные части не имели никакой связи с вышестоящим командованием. Поэтому, посоветовавшись с командиром 21-го стрелкового корпуса Борисовым, командир 37-й дивизии полковник Чехарин решил отступать на восток, в направлении Минска…

Судьбы, оборванные войной

О погибших воинах, чьи имена значатся на памятнике братской могилы в аг. Трокели, к сожалению, известно немного.







Лейтенант Владимир Константинович Закипный родом из села Павлышено Кировоградской области, что в Украине. Вырос в многодетной семье, до призыва на службу работал трактористом. Лейтенант погиб в бою в д. Микянцы.

Командир батальона 574-го стрелкового полка капитан Георгий Николаевич Гаранин родом из Калуги. О том, что он погиб, родители узнали еще во время войны — получили извещение с фронта. Однако оно не сохранилось. Поисками занялся племянник. Из Центрального архива Министерства обороны в г. Подольск получил сведения о том, что Георгий Гаранин погиб 27 июня 1941 года и похоронен под д. Трокели.

Комиссар 245-го гаубичного артиллерийского полка 37-й стрелковой дивизии Василий Григорьевич Завьялов родился в 1907 году в д. Акатово Смоленской области. В 1929 году был призван в армию и служил в г. Гжатск Смоленской области, окончил двухмесячные курсы командиров. В 1938г. был назначен комиссаром 245-го гаубичного полка. Принимал участие в финской войне и был награжден медалью «За боевые заслуги».

Василий Завьялов погиб в бою 24 июня 1941г. Это стало известно благодаря воспоминаниям очевидца — героя Советского Союза Кирилла Никифоровича Осипова.

Улица имени героя







Наверное, это символично, что напротив братской могилы расположилась улица имени Владимира Закипного, односторонняя, с семнадцатью домами. В каком году она получила название, местные жители затрудняются ответить — долгое время в Трокелях улицы были безымянными. Предполагают, что имя Закипного она стала носить в начале 1970-х, после того, как была установлена личность погибшего солдата.







Застраивалась улица постепенно. В 1978 году бывший школьный участок получил Иосиф Зыгмундович Кель. Мужчина 29 лет проработал в местном хозяйстве начальником участка, семнадцать — заведующим фермой по откорму крупнорогатого скота «Романы». В животноводстве был в лидерах в районе, участвовал в областных «Дажынках». Сегодня Иосиф Зыгмундович находится на заслуженном отдыхе, однако, если возникает необходимость, выходит на работу.

Последней на улице заселилась семья Желудевичей. В 2011 году местное хозяйство выделило им жилье. Антон Марьянович и сегодня трудится механизатором в экспериментальной базе «Октябрь». А Светлана Владимировна посвятила себя воспитанию внученьки Евы, которой полтора годика. Девочка — самая маленькая жительница улицы имени В.К. Закипного.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и из архива Трокельского УПК.