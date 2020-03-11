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Виктор Шендерович: Ждали, когда он умрет - теперь будем ждать, когда сдохнет

11.03.2020 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский писатель и публицист Виктор Шендерович отреагировал в «Фейсбуке» на принятие Госдумой РФ поправок в конституцию об обнулении президентских сроков Путина:




«Ничего принципиально нового, разумеется, не случилось - ни в историческом плане, ни на путинском отрезке русской истории.

Что он не уйдет, было понятно давно.

Что никаких рычагов, чтобы выковырять его из трона, у нас нет, тоже было понятно давно.

Вопрос, каким именно образом Путин оформит свое пожизненное, с самого начала был интересом чисто научным. (Кому-нибудь интересно, какую должность занимал Сталин? партийную, советскую?)

Ну да, не стали заморачиваться шашнями с Госсоветом и Беларусью, отымели Конституцию в открытую, под удачный денек, по случаю короновируса. А кого стесняться? Нас, что ли? Оно даже честнее, когда в открытую.

Ну, Терешкову откопали для потехи - это, действительно, креатив так креатив. (Все разом частушку вспомнили, - и как она болталась в космосе куском несчастным; хоть какой-то праздник на нашей улице).

А так, повторяю, ровным счетом ничего не произошло.

Эмоций, конечно, мы положенную порцию на-гора выдали, руками повсплескивали, слов сказали несколько фром зе самый боттом оф зэ харт...

Ждали, когда он умрет - теперь будем ждать, когда сдохнет.

А так все идет своим путем - типовым, универсальным. Империя в процессе распада, пожизненный солнцеликий цезарь, память предков, победы в провинциях, террор внутри, охреневшие преторианцы, продажные сенаторы, отмороженные детки, растление, вырождение... И так раз, и еще раз, и еще много, много раз, а потом, конечно, Аттила.

Раскосый такой. И страшно благодарный Путину и Ко за то, что даже воевать не надо будет с этой бессмысленной пустоватой равниной.

Кстати, пяти веков, как Риму, нам, я думаю, не понадобится. Рим-то у нас, вы ж помните, третий, пересортица».
 
 
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Известный российский писатель и публицист Виктор Шендерович отреагировал в «Фейсбуке» на принятие Госдумой РФ поправок в конституцию об обнулении президентских...
 
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