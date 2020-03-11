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Румас: Cитуация на нефтяном рынке сблизит позиции Минска и Москвы по поставкам

11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Падение мировых цен на нефть сблизит позиции России и Беларуси по ее поставкам, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Она проходит в эти минуты в Москве.

«Один из вопросов, которые нам сегодня предстоит обсудить, – поставки энергоносителей. Думаю, что та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть», – цитирует Румаса агентство ТАСС.

Он отметил, что Москве и Минску удалось стабилизировать товарооборот между двумя странами – «он держится на уровне $35-36 млрд». По словам Румаса, отрицательное сальдо Беларуси в товарообороте в январе существенно сократилось.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом премьер-министр Беларуси заявил на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
 
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