Город засыпает, просыпаются любители «Форсажа». Нелегальные гонки - это опасно

Источник материала: Виртуальный Брест

Молодежь всегда стремится выделиться. В юном возрасте у многих есть огромное желание доказать окружающему миру, что ты заслуживаешь признания. Одни юные люди заявляют себя в учебе, искусстве, спорте. Другие – через поступки, которые порой приводят к трагедиям. Один из таких способов «самореализоваться», по мнению современного поколения, – продемонстрировать свою крутизну. Для молодых парней автомобиль и успех – равно синонимы. В головах «отчаянных водителей» педаль в пол приравнена к эффектному поведению перед девушками.







С наступлением весны, когда погода благоволит гонкам, в Бресте и других городах области любители «притопить» через социальные сети договариваются о встречах, во время которых устраивают нелегальные гонки. Молодым людям кажется, что в этот момент они короли дорог. Ловя восхищенные взгляды девушек, возникает желание лишь увеличить стрелку на спидометре.



У такого развлечения есть два негативных аспекта. Один связан с дорожной безопасностью, другой с культурой поведения. Вряд ли кому-то из участников уличных гонок приходят мысли, что рев моторов и крики «болельщиков» мешают отдыхать живущим в близлежащих домах. Равно как они не задумываются о том, что эти «соревнования» могут привести к трагическим последствиям. Рассекая по ночному городу на максимальных скоростях, никто не вспоминает о Правилах дорожного движения и не притормаживает у пешеходных переходов. Конечно, никто не снимает обязанности с самих пешеходов убеждаться в безопасности перехода, но это не дает право стритрейсерам ездить так, как им хочется.

На проезжей части могут даже ночью двигаться автомобили, водители которых не сумеют сориентироваться, когда словно из ниоткуда возникнет транспортное средство, движущееся с огромной скоростью. Дорогу может переходить человек, который посмотрит налево-направо, убедится, что проезжая часть пуста, но дойдя до середины дороги, встретится с «лихачем». На пешеходном переходе в любое время может оказаться и незрячий человек, пропустить которого обязанность водителя.



Любой водитель, независимо от возраста: 18 ему лет или 48, должен понимать, что, садясь за руль автомобиля, он управляет средством повышенной опасности. От его действий зависят жизни других людей.



Госавтоинспекция области обращается к родителям и напоминает, что именно они подают пример своим детям. Взрослые должны ежедневно объяснять и напоминать правила поведения на дороге, степень ответственности за рулем. И неустанно быть примером по соблюдению Правила дорожного движения и взаимовежливости на дорогах.



Сотрудники ГАИ всегда приближают маршруты патрулирования к местам несанкционированных заездов. В первую очередь, останавливать от участия в таком «развлечении» должно осознание, что настоящий водитель – это воспитанный, грамотный, законопослушный и уважающий других участников дорожного движения человек.