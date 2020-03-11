ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внезапно. Мингорисполком решил отказаться от прутиков и высаживать большие деревья

11.03.2020 10:07 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Мингорисполкоме произошло чудо: чиновники наконец решили, что в Минске нужно высаживать не искусственные светящиеся аллеи, не прутики, которых сносит ветром, а нормальные «крупномерные посадочные материалы» – большие 2-3-метровые деревья, пишут «Минск-Новости».

«Нам надо выступать инициаторами продвижения деревьев 3-й группы (высота растений 3,5-4 метра) и выше на законодательном уровне. Может, не везде, где-то достаточно и 2-й группы (2,5–3,5 метра). На улицах нужно высаживать крупномерные саженцы, а не прутики. Это касается не только деревьев, но и кустарников», – заявил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Также Дорошевич заявил, что спиливать деревья в городе нужно только в «крайних мерах». И вообще, за «за сохранение каждого дерева или кустарника нужно бороться до конца». 

Надеемся. Верим. Ждем.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мингорисполкоме произошло чудо: чиновники наконец решили, что в Минске нужно высаживать не искусственные светящиеся аллеи, не прутики, которых сносит ветром, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
То ли еще будет: инфляция в феврале ускорилась до 1%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика