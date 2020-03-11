Внезапно. Мингорисполком решил отказаться от прутиков и высаживать большие деревья

Источник материала: KYKY

В Мингорисполкоме произошло чудо: чиновники наконец решили, что в Минске нужно высаживать не искусственные светящиеся аллеи, не прутики, которых сносит ветром, а нормальные «крупномерные посадочные материалы» – большие 2-3-метровые деревья, пишут «Минск-Новости».

«Нам надо выступать инициаторами продвижения деревьев 3-й группы (высота растений 3,5-4 метра) и выше на законодательном уровне. Может, не везде, где-то достаточно и 2-й группы (2,5–3,5 метра). На улицах нужно высаживать крупномерные саженцы, а не прутики. Это касается не только деревьев, но и кустарников», – заявил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Также Дорошевич заявил, что спиливать деревья в городе нужно только в «крайних мерах». И вообще, за «за сохранение каждого дерева или кустарника нужно бороться до конца».

Надеемся. Верим. Ждем.