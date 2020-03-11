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Внезапно. Мингорисполком решил отказаться от прутиков и высаживать большие деревья
Источник материала: KYKY>
В Мингорисполкоме произошло чудо: чиновники наконец решили, что в Минске нужно высаживать не искусственные светящиеся аллеи, не прутики, которых сносит ветром, а нормальные «крупномерные посадочные материалы» – большие 2-3-метровые деревья,
«Нам надо выступать инициаторами продвижения деревьев 3-й группы (высота растений 3,5-4 метра) и выше на законодательном уровне. Может, не везде, где-то достаточно и 2-й группы (2,5–3,5 метра). На улицах нужно высаживать крупномерные саженцы, а не прутики. Это касается не только деревьев, но и кустарников», – заявил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Также Дорошевич заявил, что спиливать деревья в городе нужно только в «крайних мерах». И вообще, за «за сохранение каждого дерева или кустарника нужно бороться до конца».
Надеемся. Верим. Ждем.
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В Мингорисполкоме произошло чудо: чиновники наконец решили, что в Минске нужно высаживать не искусственные светящиеся аллеи, не прутики, которых сносит ветром, а...
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