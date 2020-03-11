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Хождение по мукам предпринимателя из Барановичей: “Меня лишили работы, разрушили семью – а я за это еще и платить должен?”

11.03.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История бывшего ИП из Барановичей

11 марта в суде города Барановичи и Барановичского района состоится суд над Михаилом Соколовским. Бывшему предпринимателю хотят ограничить право на управление автомобилем и ограничить выезд за границу за долги по уплате в ФСЗН за 2016 год.



Михаил Соколовский рассказал praca-by.info свою историю.

– Все началось в 2016 году. Тогда я был индивидуальным предпринимателем. На мои плечи лег груз ухода за тяжело больной матерью инвалидом 1 группы. Социальные службы никакой помощи по уходу за матерью не оказывали.


Кроме того, я многодетный отец, у меня на иждивении находилось трое несовершеннолетних детей. Жена тогда не работала.

На тот момент мне предъявили иски по выплатам в ФСЗН. В связи с тем, что я не мог выплатить задолженность физически, после смерти матери я подал на ликвидацию ИП.

Чтобы восстановить справедливость, я направил свои предложения в Министерство труда и социальной защиты. Первый замминистра ответил, что мое письмо «принято к сведению» и, как обычно, ничего не изменилось.

13 сентября 2017 года был на личном приеме у министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, которая на следующий день в интервью заявила, что нужно предусмотреть освобождение ИП от выплат в ФСЗН за периоды неосуществления деятельности по причине ухода за больной матерью.

- Какая ситуация у вас сложилась на сегодняшний день?

- В законодательство внесены изменения: ИП не работает – значит, не платит взносы в ФСЗН. Но мне-то от этого не легче. Прессинг продолжается. За 2016 год с меня пытаются взыскать тысячу рублей 47 копеек одну копейку.

Скажу больше: во время болезни матери я как ИП не работал, а выживал за счет садоводческой деятельности.


В результате судебных исков я лишился работы и семьи. Почему разрушена семья? Жена не выдержала возникших материальных трудностей и ушла к другому мужчине. Я был вынужден подать на развод.

1 марта 2020 года прошли три года исковой давности, а меня еще судят. Я хочу, чтобы на суд пришли журналисты и мои коллеги по несчастью, которые по вине государства оказались в аналогичной ситуации.

- Где вы сейчас работаете?

- Я не могу работать, потому что на каждой работе с меня будут взыскивать иск. Мне предлагал работу наш ФСЗН – пока не будут сняты все исковые претензии, я категорически не согласен. Это уже дело принципа: меня лишили работы, разрушили семью – а я за это еще и платить должен?
 
 
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