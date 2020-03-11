Стали известны сроки заразности носителей коронавируса

Источник материала: Tut.by

Исследователи из Китая проследили за состоянием почти полутора сотен выздоровевших носителей коронавируса и обнаружили, что их организм продолжает распространять вирусные частицы на протяжении примерно 20 дней после появления симптомов. Некоторые больные вырабатывали их в последующие 37 дней, пишут исследователи в научном журнале Lancet. Об этом рассказывает ТАСС.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Прошлые наблюдения показывали, что следы РНК возбудителей атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS присутствовали в дыхании пациентов через четыре и три недели после начала болезни. Мы провели первую такую оценку для SARS-CoV-2, обнаружив, что генетический материал вируса присутствует в дыхании пациента на протяжении примерно 20 дней», — пишут ученые.

Медики и молекулярные биологи из Китая пришли к такому выводу, изучив истории болезни и биологические образцы 191 пациента, которые попали в клиники Уханя в первые недели после начала вспышки болезни COVID-19. Около четверти из них, 51 человек, скончались в госпиталях, а 137 выжили и были выписаны.

Сравнив их истории болезней, ученые выделили несколько уже известных факторов риска, таких как возраст и сопутствующие хронические болезни, а также открыли несколько новых нарушений в работе организма больных, которые повышали их шансы умереть от болезни. В частности, на это указывает повышенная концентрация D-димера, фрагментов белковых молекул, которые появляются в крови при распаде тромбов.

Эти же наблюдения показали, что тяжесть течения болезни была напрямую связана с тем, как долго организм пациента вырабатывал вирусные частицы. В частности, вирус присутствовал в организме одного из самых тяжело больных пациентов на протяжении 37 дней. Эту особенность SARS-CoV-2, как подчеркивают медики, нужно учитывать при организации карантинных мер и лечении больных.

Кроме того, как отмечают авторы статьи, длительное присутствие вируса в организме пациента и его возможную передачу другим, еще не зараженным людям, необходимо учитывать при выработке мер по сдерживанию эпидемии COVID-19, а также при проверке различных лекарств. В частности, как обнаружили ученые, лекарства от ВИЧ улучшают состояние больных, но не полностью блокируют выработку новых вирусных частиц.