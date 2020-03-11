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День памяти Софии Слуцкой с крестным ходом проведут 5 апреля
11.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
1 апреля в Слуцке традиционно отмечают день памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Чтобы почтить память княгини-подвижницы, в этот день в Слуцк прибывают многочисленные паломники.
В этом году празднества по инициативе епископа Слуцкого и Солигорского Антония и по благословению митрополита Павла переносятся с 1 апреля на воскресный день 5 апреля. Возглавить торжества в Слуцк прибудет Патриарший Экзарх.
5 апреля в 8:30 крестный ход со стопой Софии Слуцкой проследует от кафедрального собора Архангела Михаила по ул. Соцалистическая к храму в честь Паисия Святогорца по ул. Магистральная. Помимо мощей Софии участник пронесут по городу частицу мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копию креста Евфросинии Полоцкой,
Сбор участников крестного хода начнётся около собора Архангела Михаила в 8:10.
Слуцкая епархия приглашает всех желающих принять участие в торжествах и почтить память великой соотечественницы.
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1 апреля в Слуцке традиционно отмечают день памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Чтобы почтить память княгини-подвижницы, в этот день в Слуцк прибывают...
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