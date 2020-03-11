ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День памяти Софии Слуцкой с крестным ходом проведут 5 апреля

11.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

День памяти Софии Слуцкой с крестным ходом проведут 5 апреля

1 апреля в Слуцке традиционно отмечают день памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Чтобы почтить память княгини-подвижницы, в этот день в Слуцк прибывают многочисленные паломники.

В этом году празднества по инициативе епископа Слуцкого и Солигорского Антония и по благословению митрополита Павла переносятся с 1 апреля на воскресный день 5 апреля. Возглавить торжества в Слуцк прибудет Патриарший Экзарх.

5 апреля в 8:30 крестный ход со стопой Софии Слуцкой проследует от кафедрального собора Архангела Михаила по ул. Соцалистическая к храму в честь Паисия Святогорца по ул. Магистральная. Помимо мощей Софии участник пронесут по городу частицу мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копию креста Евфросинии Полоцкой, сообщается на сайте Слуцкой епархии.

День памяти Софии Слуцкой с крестным ходом проведут 5 апреля

Сбор участников крестного хода начнётся около собора Архангела Михаила в 8:10.

  • В 9:45 у входа в храм преподобного Паисия Святогорца состоится встреча митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
  • В 10:00 начнется Божественная литургия, которую совершит митрополит Павел в сослужении епископа Слуцкого и Солигорского Антония и епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия.
  • В 12:00 владыка Экзарх совершит освящение звонницы в честь святителя Николая Чудотворца, воздвигнутой на территории храма в честь преподобного Паисия Святогорца. На звоннице будет размещен набор из 12 колоколов. Колокольня станет памятником двух знаменательных дат национального масштаба — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия со дня рождения митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
  • Митрополит Павел также совершит закладку капсулы в фундамент строящегося здания Слуцкого епархиального управления. Строительство началось в январе этого года. Предполагается, что в новом двухэтажном здании общей площадью 1000 м2 будут находиться домовый храм в честь Святой Живоначальной Троицы, трапезная, административные кабинеты, монашеские кельи. Строительство коробки и монтаж крыши планируется завершить до сентября 2020 года.
  • В 13:30 состоится возложение цветов к памятнику святой праведной Софии, княгине Слуцкой, и у памятного знака «Часовня Победы» («Капліца Перамогі»; между улицами Максима Богдановича и Софии Слуцкой).

Слуцкая епархия приглашает всех желающих принять участие в торжествах и почтить память великой соотечественницы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 апреля в Слуцке традиционно отмечают день памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Чтобы почтить память княгини-подвижницы, в этот день в Слуцк прибывают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пикантный кадр из первого «Человека-Паука» стал мемом спустя 18 лет после выхода фильма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика