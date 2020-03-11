День памяти Софии Слуцкой с крестным ходом проведут 5 апреля

Источник материала: Слуцк Город





1 апреля в Слуцке традиционно отмечают день памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Чтобы почтить память княгини-подвижницы, в этот день в Слуцк прибывают многочисленные паломники.

В этом году празднества по инициативе епископа Слуцкого и Солигорского Антония и по благословению митрополита Павла переносятся с 1 апреля на воскресный день 5 апреля. Возглавить торжества в Слуцк прибудет Патриарший Экзарх.

5 апреля в 8:30 крестный ход со стопой Софии Слуцкой проследует от кафедрального собора Архангела Михаила по ул. Соцалистическая к храму в честь Паисия Святогорца по ул. Магистральная. Помимо мощей Софии участник пронесут по городу частицу мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копию креста Евфросинии Полоцкой, сообщается на сайте Слуцкой епархии.





Сбор участников крестного хода начнётся около собора Архангела Михаила в 8:10.

В 9:45 у входа в храм преподобного Паисия Святогорца состоится встреча митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

В 10:00 начнется Божественная литургия, которую совершит митрополит Павел в сослужении епископа Слуцкого и Солигорского Антония и епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия.

В 12:00 владыка Экзарх совершит освящение звонницы в честь святителя Николая Чудотворца, воздвигнутой на территории храма в честь преподобного Паисия Святогорца. На звоннице будет размещен набор из 12 колоколов. Колокольня станет памятником двух знаменательных дат национального масштаба — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия со дня рождения митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Митрополит Павел также совершит закладку капсулы в фундамент строящегося здания Слуцкого епархиального управления. Строительство началось в январе этого года. Предполагается, что в новом двухэтажном здании общей площадью 1000 м2 будут находиться домовый храм в честь Святой Живоначальной Троицы, трапезная, административные кабинеты, монашеские кельи. Строительство коробки и монтаж крыши планируется завершить до сентября 2020 года.

В 13:30 состоится возложение цветов к памятнику святой праведной Софии, княгине Слуцкой, и у памятного знака «Часовня Победы» («Капліца Перамогі»; между улицами Максима Богдановича и Софии Слуцкой).

Слуцкая епархия приглашает всех желающих принять участие в торжествах и почтить память великой соотечественницы.