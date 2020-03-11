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Как истерия вокруг короновируса убивает мировой спорт и что с этим делать
Источник материала: Tut.by
Я вчера посмотрел матч Лиги чемпионов, тот, где Лейпциг
Если бы мне три месяца назад показали заголовки в интернет-СМИ, то я бы срочно побежал закупаться гречкой и смотреть объявления по продаже бункеров под Минском. «Наверное, это какая-то чума, не меньше», — подумал бы я. Вот, например, как выглядит лента одного из самых популярных спортивных ресурсов в России только за последние (до подготовки этого материала) 12 часов:
Еще раз: это только за последние 12 часов на одном ресурсе.
Истерия с коронавирусом затронула абсолютно все виды спорта. Из-за того, что в Чехии на тот момент было выявлено 3(!) случая заболевания, этап КМ по биатлону в Нове-Место (обычно один из самых посещаемых)
Крупный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США)
И так далее и тому подобное — просто откройте сейчас любой спортресурс и пробежитесь по заголовкам.
Я ни в коем случае не умаляю опасность нового вируса — уже доказано, что его смертность
Есть ощущение, что подобные решения (о переносе соревнований или проведении их без зрителей) делаются во имя популизма и для галочки. Чешский премьер отменил зрителей в Нове-Место, но они собрались в барах и за ограждениями, и их никто не разгонял!
Матч Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» прошел без зрителей «ради предотвращения распространения заболевания». А это что тогда? Куда смотрят медики и политики?
У меня есть и другие вопросы. Почему, на тот момент, когда в Чехии запретили посещение биатлона, не были отменены киносеансы, театры, занятия в учебных заведениях? Почему в Москве отменили собрания с 5000+ человек, но не отменили те, где собираются, например, по 3000—4000? Я не врач и не эксперт по инфекциям, но не понимаю, как можно остановить распространение вируса так избирательно.
К счастью, популизм и истерия чиновников иногда (пока еще) разбавляется здравым смыслом.
К примеру, основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения, УЕФА
А президент IIHF заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии без зрителей вообще
С последним утверждением я согласен на 100%. Футбольные (и любые другие) матчи без зрителей — это уже не спорт, а какая-то закрытая тренировка. Ни одна звезда не будет выступать перед пустым стадионом, ни один актер — перед пустым зрительным залом.
Тут есть сразу три стороны — спортсмены, зрители и телезрители. И всем трем нужны эмоции, которые дают заполненные трибуны.
Вспомните грустно улыбающегося Роналду, который
Подумайте, например, о болельщиках «Ливерпуля», которые 30 лет ждут чемпионства, но (пока, слава Богу, теоретически), могут пропустить тот-самый-матч из-за того, что он пройдет при пустых трибунах (и не говорите, что потом на улице не будет огромных празднующих толп).
Ну и, наконец, будет ли вам комфортно смотреть по телевизору матч, в котором отсутствует гул и свист трибун, эмоции, плач, радость, единение спортсменов и зрителей? Как по мне, это будет смотреться так же странно и неэмоционально, как выступление стендапера в тишине или комедийный сериал без закадрового смеха.
Если эта истерия продолжится, а ведь реально предположить, что в будущем нас ждут и другие более или менее страшные вирусы, то она просто убьет спорт. И не только эмоционально, но и финансово. Условной Беларуси будет просто невыгодно проводить чемпионат мира по хоккею, если в страну не приедет ни одного болельщика. Я уже не говорю о более крупных соревнованиях.
Меньше зрителей — меньше рекламы, меньше призовых — меньше интереса самих спортсменов. Что выберет условный Роналду — спортивные достижения, за которые ему будут платить копейки, или выпуск собственной коллекции одежды?
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