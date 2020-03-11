Как истерия вокруг короновируса убивает мировой спорт и что с этим делать

Источник материала: Tut.by

Я вчера посмотрел матч Лиги чемпионов, тот, где Лейпциг разгромил Тоттенхэм . Атмосфера на матче спасала довольно скучную игру — кричалки и свист фанатов, барабаны фан-сектора, празднования игроками забитых мячей перед зрителями, зажигательный диктор, разогревающий фанатов. А параллельный, более напряженный по игре матч, где было забито аж семь мячей, но прошедший при пустых трибунах, больше напоминал спарринг во втором дивизионе чемпионата Беларуси, где из фонового шума — лишь крики игроков, свист судьи, да мат тренеров. И всё из-за истерии с коронавирусом, которая имеет все шансы рано или поздно убить профессиональный спорт.

Дмитрий СмирновРедактор SPORT.TUT.BY

Если бы мне три месяца назад показали заголовки в интернет-СМИ, то я бы срочно побежал закупаться гречкой и смотреть объявления по продаже бункеров под Минском. «Наверное, это какая-то чума, не меньше», — подумал бы я. Вот, например, как выглядит лента одного из самых популярных спортивных ресурсов в России только за последние (до подготовки этого материала) 12 часов:

НБА может начать переносить матчи в другие города из-за коронавируса.

В Формуле-Е из-за коронавируса отменили уже третью гонку.

УЕФА просит страны-хозяйки обеспечить проведение ЧЕ-2020, несмотря на вспышку коронавируса.

Матч «МС» — «Арсенал» перенесен после заражения владельца «Олимпиакоса» коронавирусом.

Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса.

«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером» в Лиге Европы из-за коронавируса.

Голберг: мне кажется странным, что FIS не отменила этапы Кубка мира.

Клебо об отказе от поездки на этапы КМ: мы все должны внести вклад в ограничение инфекции.

Менеджер норвежской лыжной сборной объяснил отказ от поездки на этапы КМ в США и Канаду.

Все турниры в Испании из-за коронавируса будут проходить без зрителей.

Игрок клуба Лиги 1 помещен в карантин после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене может быть отменен.

КХЛ прокомментировала запрет массовых мероприятий в Москве.

Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат.

Домашние игры «Коламбуса» из-за угрозы коронавируса могут пройти без зрителей.

Российские рапиристы из-за коронавируса не поедут на этап Гран-при в США.

Мостовой: нужно обезопасить людей. Если что-то случится, последствия будут непоправимые.

Гендиректор «Уфы»: если есть опасность, то лучше играть без зрителей, футбол подождет.

Созин: игры РПЛ, которые должны быть в Москве, надо вообще перенести на более поздний срок.

Навка: шоу фигуристов «Россия, вперед!», вероятно, будет отменено

Матчи российских волейбольных клубов в еврокубках отложены из-за коронавируса.

Еще раз: это только за последние 12 часов на одном ресурсе.

Истерия с коронавирусом затронула абсолютно все виды спорта. Из-за того, что в Чехии на тот момент было выявлено 3(!) случая заболевания, этап КМ по биатлону в Нове-Место (обычно один из самых посещаемых) прошел без зрителей .



Фото: Reuters

Крупный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США) был отменен «на фоне подтвержденного случая заболевания коронавирусом в долине Коачелла», матч АПЛ был перенесен на неопределенный срок из-за того, что игроки контактировали с человеком, который, как позже выяснилось, болел коронавирусом.

И так далее и тому подобное — просто откройте сейчас любой спортресурс и пробежитесь по заголовкам.

Я ни в коем случае не умаляю опасность нового вируса — уже доказано, что его смертность гораздо выше , чем у сезонного гриппа. Но камон, ребята, почему в 2009 году, когда от свиного гриппа в мире умерло по разным оценкам около 200 тысяч человек (от коронавируса пока чуть более 4000 ), никто массово не отменял спортивные состязания и не проводил матчи без зрителей.

Есть ощущение, что подобные решения (о переносе соревнований или проведении их без зрителей) делаются во имя популизма и для галочки. Чешский премьер отменил зрителей в Нове-Место, но они собрались в барах и за ограждениями, и их никто не разгонял!



Фото: Reuters

Матч Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» прошел без зрителей «ради предотвращения распространения заболевания». А это что тогда? Куда смотрят медики и политики?

Матч «Валенсия» — «Аталанта» из-за коронавируса covid19 закрыт для болельщиков, чтобы они не собирались вместе. Болельщики: pic.twitter.com/UWawBN5KcO — Скай Волк (@SkyVolk7) March 10, 2020

У меня есть и другие вопросы. Почему, на тот момент, когда в Чехии запретили посещение биатлона, не были отменены киносеансы, театры, занятия в учебных заведениях? Почему в Москве отменили собрания с 5000+ человек, но не отменили те, где собираются, например, по 3000—4000? Я не врач и не эксперт по инфекциям, но не понимаю, как можно остановить распространение вируса так избирательно.

К счастью, популизм и истерия чиновников иногда (пока еще) разбавляется здравым смыслом.

К примеру, основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения, УЕФА считает , что города могут принимать игры Евро-2020, если у них есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с COVID-19 и в то же время они предоставляют необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков.

А президент IIHF заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии без зрителей вообще не имеет смысла .

С последним утверждением я согласен на 100%. Футбольные (и любые другие) матчи без зрителей — это уже не спорт, а какая-то закрытая тренировка. Ни одна звезда не будет выступать перед пустым стадионом, ни один актер — перед пустым зрительным залом.





Тут есть сразу три стороны — спортсмены, зрители и телезрители. И всем трем нужны эмоции, которые дают заполненные трибуны.

Вспомните грустно улыбающегося Роналду, который поздоровался с невидимыми зрителями или заявления спортсменов, которые рассказывают о том, как неуютно выступат ь без болельщиков.

Подумайте, например, о болельщиках «Ливерпуля», которые 30 лет ждут чемпионства, но (пока, слава Богу, теоретически), могут пропустить тот-самый-матч из-за того, что он пройдет при пустых трибунах (и не говорите, что потом на улице не будет огромных празднующих толп).

Ну и, наконец, будет ли вам комфортно смотреть по телевизору матч, в котором отсутствует гул и свист трибун, эмоции, плач, радость, единение спортсменов и зрителей? Как по мне, это будет смотреться так же странно и неэмоционально, как выступление стендапера в тишине или комедийный сериал без закадрового смеха.

Если эта истерия продолжится, а ведь реально предположить, что в будущем нас ждут и другие более или менее страшные вирусы, то она просто убьет спорт. И не только эмоционально, но и финансово. Условной Беларуси будет просто невыгодно проводить чемпионат мира по хоккею, если в страну не приедет ни одного болельщика. Я уже не говорю о более крупных соревнованиях.

Меньше зрителей — меньше рекламы, меньше призовых — меньше интереса самих спортсменов. Что выберет условный Роналду — спортивные достижения, за которые ему будут платить копейки, или выпуск собственной коллекции одежды?