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В Минской области стартовала Республиканская спартакиада учащихся колледжей – 2020 по волейболу

11.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

10 марта 2020 года в детском оздоровительном лагере «Дубрава» Солигорского района состоялось торжественное открытие ежегодной Республиканской спартакиады учащихся колледжей – 2020 по волейболу среди учащихся (юношей) учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель директора по основной деятельности Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Павел Иванович Шестерень, который поприветствовал спортсменов, отметил значимость спартакиады в спортивном становлении каждого присутствующего и пожелал командам честной борьбы и стремления к победам, а также высоких спортивных достижений и хорошего настроения.

Команду Минской области на церемонии открытия напутствовал начальник центра физкультурно-оздоровительной, спортивной и туристкой работы Минского областного института развития образования Владимир Станиславович Змачинский, пожелавший участникам нынешнего турнира достойных спортивных результатов и громких побед.

До открытия мероприятия прошли заседание мандатной комиссии и судейской коллегии.

В борьбу за награды вместе с командой Минской области вступят сборные команды Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей и г. Минска. В течение четырех дней ребята будут сражаться за победу в турнирных играх. Команду Минской области представят лучшие учащиеся, прошедшие отбор в зональных и областных соревнованиях.

Итоги Республиканской спартакиады учащихся колледжей – 2020 по волейболу среди юношей будут подведены на закрытии, которое состоится 13 марта в детском оздоровительном лагере «Дубрава» Солигорского района.





 
Теги: Минск
 
 
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10 марта 2020 года в детском оздоровительном лагере «Дубрава» Солигорского района состоялось торжественное открытие ежегодной Республиканской...
 
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