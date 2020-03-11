Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

Источник материала: Виртуальный Брест

24 года Алена ездит убирать могилы сирот, а теперь решилась собрать деньги на кресты. Поможем?





Пинчанка Алена Радужко собирает деньги для того, чтобы установить кресты на могилах детей сирот. Женщина хочет позаботиться об этих малышах. Ведь они никому не нужны.

Алена Радужко показывает, где находятся могилы сирот

— Это Ильюшка. Я его помню. Его многие у нас любили. Очень хорошенький был, красивый, симпатичный, умный, но, конечно же, заболевание у него был порок. Вот такая судьба у него. Суждено было оказаться здесь, — рассказывает Алена, поправляя венок на кресте.

Могила Ильюшки — одна из немногих, которая имеет более менее ухоженный вид. Остальные — без крестов. Где-то воткнуты в землю искусственные цветы, грязные и потрепанные. Где-то валяется старая игрушка. На одну из могил присел ангел. Смотрит в небеса, подпирая голову.





Так выглядят могилы сирот





Где-то остались кресты





Где-то остались обклеенные скотчем бумажки с именами. Сейчас буквы уже не различимы





На каждой могиле есть ложечка

Сироты похоронены на городском кладбище у деревни Посеничи. Могилы имеют отметину — пластиковую ложечку. На кладбище 42 пластиковые ложечки. Именно по ним Алёна и ориентируется. Женщина работает в Пинском специализированном доме ребёнка 24 года. Тех, кто сегодня лежит в земле, она когда-то держала на руках.

Каждый год Алёна находит время, чтобы убрать могилы. К ней присоединяются коллеги и просто неравнодушные люди.

— Мы собираемся с коллективом. У нас такие вот отважные есть. Приезжаем сюда раз в год перед Пасхой. Стараемся как-то окультурить. Покупаем цветочки, веночки каждый год меняем на новенькие. Естественно, много могил, где уже не знаешь, кто там захоронен, в каком году. Поэтому хотелось бы восстановить это вот все.





Все могилы с цветами





Кое-где есть игрушки

Два года назад Алена Радужко заручилась помощью волонтёров благотворительной организации «С добротой по миру». Они искали любую возможность, чтобы облагородить могилы. Купить в магазине ритуальных услуг не вариант — слишком дорого. Волонтёры обратились к одному городскому предприятию и попросили сделать надгробные кресты. В итоге один вышел, считай, по себестоимости — 40 рублей. К тому же необходимо сделать надгробные таблички, а это ещё 630 рублей. Осталось дело за малым — собрать необходимую сумму денег.

Помочь Алене собрать деньги на кресты можно всего через один клик. Вся информация о сборе размещена на сайте molamola . by .