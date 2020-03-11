ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

11.03.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

24 года Алена ездит убирать могилы сирот, а теперь решилась собрать деньги на кресты. Поможем?

Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

Пинчанка Алена Радужко собирает деньги для того, чтобы установить кресты на могилах детей сирот. Женщина хочет позаботиться об этих малышах. Ведь они никому не нужны.

Алена Радужко показывает, где находятся могилы сирот

— Это Ильюшка. Я его помню. Его многие у нас любили. Очень хорошенький был, красивый, симпатичный, умный, но, конечно же, заболевание у него был порок. Вот такая судьба у него. Суждено было оказаться здесь, — рассказывает Алена, поправляя венок на кресте.

Могила Ильюшки — одна из немногих, которая имеет более менее ухоженный вид. Остальные — без крестов. Где-то воткнуты в землю искусственные цветы, грязные и потрепанные. Где-то валяется старая игрушка. На одну из могил присел ангел. Смотрит в небеса, подпирая голову.

Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

Так выглядят могилы сирот

Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

Где-то остались кресты

Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

Где-то остались обклеенные скотчем бумажки с именами. Сейчас буквы уже не различимы

Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

На каждой могиле есть ложечка

Сироты похоронены на городском кладбище у деревни Посеничи. Могилы имеют отметину — пластиковую ложечку. На кладбище 42 пластиковые ложечки. Именно по ним Алёна и ориентируется. Женщина работает в Пинском специализированном доме ребёнка 24 года. Тех, кто сегодня лежит в земле, она когда-то держала на руках.

Каждый год Алёна находит время, чтобы убрать могилы. К ней присоединяются коллеги и просто неравнодушные люди.

— Мы собираемся с коллективом. У нас такие вот отважные есть. Приезжаем сюда раз в год перед Пасхой. Стараемся как-то окультурить. Покупаем цветочки, веночки каждый год меняем на новенькие. Естественно, много могил, где уже не знаешь, кто там захоронен, в каком году. Поэтому хотелось бы восстановить это вот все.

Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

Все могилы с цветами

Вместо крестов — пластиковые ложечки. Пинчанка собирает деньги, чтобы облагородить могилы детей-сирот

Кое-где есть игрушки

Два года назад Алена Радужко заручилась помощью волонтёров благотворительной организации «С добротой по миру». Они искали любую возможность, чтобы облагородить могилы. Купить в магазине ритуальных услуг не вариант — слишком дорого. Волонтёры обратились к одному городскому предприятию и попросили сделать надгробные кресты. В итоге один вышел, считай, по себестоимости — 40 рублей. К тому же необходимо сделать надгробные таблички, а это ещё 630 рублей. Осталось дело за малым — собрать необходимую сумму денег.

Помочь Алене собрать деньги на кресты можно всего через один клик. Вся информация о сборе размещена на сайте molamola.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  24 года Алена ездит убирать могилы сирот, а теперь решилась собрать деньги на кресты. Поможем? Пинчанка Алена Радужко собирает деньги для того, чтобы установить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Техники-осеменаторы сели за парты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика