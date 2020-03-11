Фуркад или Бё? Угадайте, кого Губерниев называл свиньей, а русские фаны уничтожали в комментариях

Источник материала: Tut.by

Главная битва в мужском биатлоне версии-2020 — Йоханнес Бё против Мартена Фуркада. Норвежец и француз превращают биатлон в захватывающий сериал и удивляют публику не только на трассе, но и вне ее. SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете гонщиков, которые совсем скоро разыграют Кубок мира.