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Фуркад или Бё? Угадайте, кого Губерниев называл свиньей, а русские фаны уничтожали в комментариях
Источник материала: Tut.by
Главная битва в мужском биатлоне версии-2020 — Йоханнес Бё против Мартена Фуркада. Норвежец и француз превращают биатлон в захватывающий сериал и удивляют публику не только на трассе, но и вне ее. SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете гонщиков, которые совсем скоро разыграют Кубок мира.
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SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете гонщиков, которые совсем скоро разыграют Кубок мира.
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