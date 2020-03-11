Вакансия дня: тому, кто добровольно заразится коронавирусом, заплатят $4600

Источник материала: KYKY

Пока мы все со страхом обновляем сайт Минздрава в поисках новой информации об эпизодах коронавируса в Беларуси, в Британии своя атмосфера. Там ученые ищут 24 человека, которые сами захотят подхватить коронавирус, пока эксперты создают вакцину. Волонтерам заплатят по 3,5 тысячи фунта стерлингов, то есть 4,6 тысячи долларов, пишет Daily Mail.

Каждому добровольцу внедрят два не особо сильных штамма вируса, чтобы спровоцировать у них типичные симптомы болезни. А затем введут экспериментальное лекарство, созданное компанией Hvivo. После этого пациентов поместят на двухнедельный карантин, чтобы медики проверили, насколько такая идея успешна.

Чек об оплате волонтерам выдадут только после того, как участники исследования проведут не меньше 14 дней в инновационном центре Queen Mary BioEnterprises. Их обяжут придерживаться строгой диеты, запретят заниматься спортом и общаться друг с другом. Врачи же будут носить защитную одежду, им выдадут вентиляторы.

Этот эксперимент – одно из глобальных усилий по поиску лекарства от коронавируса. Эксперты говорят, что автор «прививки» получит вознаграждение на сумму намного выше 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, которые оказались у французского производителя лекарств Sanofi после продажи вакцины от гриппа в прошлом году.

Фото обложки: Leonard Suryajaya.