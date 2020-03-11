В Бресте прошел региональный этап интеллектуального конкурса «Mobiквиз»

Первый этап интеллектуального конкурса «Mobiквиз» прошел в Бресте 7 марта. Около 100 старшеклассников Брестской области приняли участие в отборочном туре.
Игра состояла из 5 блоков. Вопросы, на которые предстояло ответить участникам, касались мобильной связи, технологий, инноваций, интернета, а также литературы и истории. Умение быстро искать информацию в интернете и при этом мыслить логически проверили в рамках Google-тура.
«Интеллектуальный конкурс «Мобиквиз» МТС проводит совместно с Министерством образования. Мы сотрудничаем уже несколько лет и реализовали много различных проектов для школьников. В этот раз решили предложить старшеклассникам серию интеллектуальных квизов, когда желающие из всех регионов страны могут проявить себя. Таким образом мы хотим поддержать талантливых ребят и помочь им развивать свои способности», — отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.
Победителем первого регионального тура стала команда гимназии №1 Бреста «Голландский натюрморт». Ребята смогут принять участие в полуфинале, который пройдет в Минске в мае и соберет 6 сильнейших команд из всех областей Беларуси. В финале игроки команды-победителя сразятся между собой. Тот, кто правильно ответит на большинство вопросов, получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.
Уже 21 марта второй региональный этап «Mobiквиза» пройдет в Гомеле. Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно собрать команду из семи человек (учеников 10-11 классов) и зарегистрироваться. Подробную информацию о конкурсе можно узнать в нашем сообществе в