В Бресте прошел региональный этап интеллектуального конкурса «Mobiквиз»

Источник материала: Кобринский вестник

Первый этап интеллектуального конкурса «Mobiквиз» прошел в Бресте 7 марта. Около 100 старшеклассников Брестской области приняли участие в отборочном туре.



Игра состояла из 5 блоков. Вопросы, на которые предстояло ответить участникам, касались мобильной связи, технологий, инноваций, интернета, а также литературы и истории. Умение быстро искать информацию в интернете и при этом мыслить логически проверили в рамках Google-тура.





«Интеллектуальный конкурс «Мобиквиз» МТС проводит совместно с Министерством образования. Мы сотрудничаем уже несколько лет и реализовали много различных проектов для школьников. В этот раз решили предложить старшеклассникам серию интеллектуальных квизов, когда желающие из всех регионов страны могут проявить себя. Таким образом мы хотим поддержать талантливых ребят и помочь им развивать свои способности», — отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.

Победителем первого регионального тура стала команда гимназии №1 Бреста «Голландский натюрморт». Ребята смогут принять участие в полуфинале, который пройдет в Минске в мае и соберет 6 сильнейших команд из всех областей Беларуси. В финале игроки команды-победителя сразятся между собой. Тот, кто правильно ответит на большинство вопросов, получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.



